Komunisté jsou nebezpečnější než fašisté, říkal Zeman. Odnes' to čas

autor: Pavel Jégl

Komunisté mají zase "svého" Miloše. Tentokrát to není Jakeš, ale Zeman – prezident, který kdysi prohlašoval, že komunismus je nebezpečnější než fašismus.

Poprvé od éry Gustává Husáka zavítá na sjezd komunistické strany prezident. Krátce po sedmdesátém výročí "Vítězného února" přednese Miloš Zeman o víkendu zdravici partaji, která má zajistit příští vládě Andreje Babiše důvěru.

Prezident mezi dinosaury

Je to paradoxní angažmá prognostika a politika, který kdysi před komunistickou stranou při každé příležitosti varoval. V roce 1990 v textu "Stát v poznané pravdě" (zde) označil komunisty za extremisty a hlasy odevzdané pro jejich stranu za "příznak sociální rakoviny".

"Komunistická strana byla a zůstává stranou extrému. A jako taková má ve společnosti své přirozené, i když okrajové místo. Nelze ji zrušit, jako nelze rušit horečku. Její volební výsledky budou měřítkem intenzity nemoci naší společnosti, sociální rakoviny, ze které se zvolna začínáme uzdravovat," psal Zeman.

Jako premiér si komunisty "mazal na chleba". V roce 2001 odpovídal ve sněmovně na interpelaci komunistického poslance Karla Vymětala slovy: "Vaše interpelace na mě působí jako řev dinosaura vylézajícího z páchnoucích bažin…" (Z těchto slov vyplývá, že o víkendu zavítá prezident do Jurského parku. Anebo rovnou do druhohor.)

Tři roky poté, už na politické penzi, v rozhovoru pro Lidové noviny Zeman srovnával komunismus s fašismem. "Komunismus byl svým způsobem nebezpečnější než fašismus," uvažoval. "A víte proč? Protože ty jeho ideály byly krásné, a kdo by je nepodepsal? Humanizace, všeobecná rovnost, plné rozvinutí lidských sil..." (Zdravý úsudek vycházející ze zkušenosti s československým "reálným socialismem", nemyslíte?)

Třešničky pro Babiše

To vše ale podle klasiky "odnes‘ čas" a Zeman často připomíná, že "jen blbec nemění názory". A tak v sobotu vystoupí na komunistickém rojení v Nymburku.

Spisovatel a dramatik Pavel Kohout (Z deníku kontrarevolucionáře, Hodina tance a lásky, Tango Mortale…) ho od toho odrazuje a ve veřejném dopise (zde) položil Zemanovi otázku: "Chceš vstoupit do našich novodobých dějin jako politik, který vrátil k moci hanebnou i nekajícnou komunistickou stranu?…Přeji si, aby se Ti to nestalo, Miloši!"

Jenže Milošovi se to stane. A poté, co vystoupil na sněmu jiných extremistů – SPD Tomia Okamury, to nebude zase tak zarážející.

Prezident chce v Nymburku povzbudit komunisty ke spolupráci s Babišem a sociálními demokraty a k podpoře jejich chystaného vládního tandemu. Pokud by Babiš nezískal důvěru ani napodruhé, byla by to i Zemanova prohra.

Zkušený vítač Josif

Vedlejším efektem Zemanova angažmá na sjezdu "dinosaurů z páchnoucích bažin" bude uvedení komunistů do politického salonu. Z toho mají třešničkáři přirozeně radost.

"Hlava státu dává jasně a zřetelně najevo, že nás považuje za legitimní součást demokratického spektra této země," holedbal se v ČT jejich místopředseda Josef Skála, o jehož hodnotové orientaci vypovídá krycí jméno, které získal v StB – Josif .

Skála si kdysi do svého životopisu zapsal větu: "Internacionální pomoc SSSR a ostatních socialistických zemí v srpnu 1968 jsem přivítal s nadšením a ulehčením. Sovětská vojska jsem uvítal 21. srpna za úsvitu na ruzyňském letišti."

Teď tedy bude v Nymburku vítat Zemana. Hlavním vítačem však bude předseda komunistů Vojtěch Filip, vedený v StB jako honorovaný ideologický spolupracovník pod krycím jménem Falmer.

Komunisty přivedl k historicky nejhoršímu volebnímu výsledku, přesto má šanci šéfovskou sesli uhájit. Strana může mít největší vliv na vládu od listopadu '89. No a k tomu soudruh Filip dodal na sjezd bonus – prezidenta.

Bacha na studenty!

Nakonec připojuji ochutnávku z nejnovějších stanovisek politbyra KSČM. Uvidíme, jak se v nich prezident v sobotu najde.

V lecčems si s nimi může notovat. Stejně jako Zeman kladou komunisté důraz na stabilizaci společnosti. Liší se jen ve zdroji inspirace. Prezident ji vidí u čínských komunistů, KSČM spíš ve své předlistopadové minulosti.

"Zabraňme destabilizaci v cizím zájmu," vyzývají komunisté ve stanovisku z 24. března. "Země Visegrádské čtyřky jsou vystaveny sílícím pokusům o destabilizaci. Iniciují je síly, vydávající se za vrcholné garanty demokracie. Ve skutečnosti se snaží zvrátit samy základy ústavního pořádku…"

Jinými slovy, pozor na kontrarevoluci! A také na studenty! Komunisté v prohlášení žádají vládu, aby vyšetřovala studentské demonstrace. Zkušenosti varují. Co kdyby se nám, soudruzi, mládež vymkla z kontroly jako v devětaosmdesátém?

"Průvody žáků a studentů, v jejichž pozadí stojí organizátoři stále rozdmýchávající iluzi nespokojenosti, předstírají masovou podporu," varuje politbyro a vyzývá vládu a ministra školství, "aby prošetřili, zda účastí nezletilých na politických akcích nebyl porušen zákon."

Staré zlaté časy, kdy se za účast na demonstracích vyhazovalo ze škol - že, soudruzi? Tehdy se komunisté ustavičně pohoršovali nad tím, že štvavé vysílačky verbují nezletilce.

A kdo za snahou destabilizovat společnost vězí? Také na to komunisté mají odpověď. V jejich stanovisku se píše: "Zhrzená pravice… Demokracii je potřeba bránit právě proti ní!"

Vida, ztroskotanci a samozvanci jsou odhaleni. Zbývá s nimi zatočit. V éře vedoucí úlohy komunistické strany to nebyl problém, pamatujete?

Kupředu levá s Milošem

Mám za to, že tyto ukázky myšlenkových pochodů komunistické věrchušky jsou postačující. Pokud chcete její stanoviska číst v plném znění, naleznete je zde. Doporučují těm, kteří se domnívají, že po výměně srpu a kladiva za třešně se zelenými lístky se komunisté změnili – k lepšímu.

Kdepak. Komunisté zůstali stejní. Změnil se však Miloš Zeman – k horšímu

Takže soudruzi, kupředu levá s Milošem!