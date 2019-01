Otázka pro Babiše: Co jsou kecy, co je klišé a co vládní politika?

Bílý dům připravuje jako alternativní řešení rozpočtové krize prohlášení, v němž prezident Donald Trump vyhlásí výjimečný stav podél jižní hranice USA, informoval v pátek zpravodajský server CNN. Výjimečný stav by Trumpovi umožnil uvolnit přes sedm miliard dolarů (přes 159 miliard korun) na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Tento postup by byl patrně napaden u soudu.

Lidem v exekucích by mohlo zůstat o něco víc peněz. Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží z výplaty bez omezení, by se mohla posunout. Pro člověka bez rodiny by se zvedla z letošních 16 072 Kč na 25 715 korun, vyplývá z návrhu vládního, které připravilo ministerstvo spravedlnosti. Dle něj by úprava přispěla k omezení práce na černo i k přijímání lépe placených míst.

Americká společnost Apple by mohla v Praze otevřít první prodejnu Apple Store ve střední a východní Evropě. Uvedl to premiér Andrej Babiš po dnešní schůzce s šéfem firmy Timem Cookem v Davosu. Čeští představitelé jednali v Davosu i se zástupci firmy IBM. Místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček sdělil ČTK, že Česko a IBM mají zájem na spolupráci při vývoji umělé inteligence. Havlíček v tom vidí příležitost pro otevření jednoho z největších center pro vývoj umělé inteligence v Evropě.

Lichtenštejnové by spor s Českou republikou, který se týká majetku zabaveného knížecí rodině po druhé světové válce na základě takzvaných Benešových dekretů, řešili raději u jednacího stolu, situace je ale donutila podat žaloby k soudu. V rozhovoru poskytnutém ČTK u příležitosti oslav třístého výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví to řekl dědičný princ Alois z Lichtenštejna, který vykonává funkci hlavy státu

Pokud by se prokázalo tvrzení expředsedy Nejvyššího soudu Josefa Baxy, že mu prezident Miloš Zeman naznačoval jmenování do čela Ústavního soudu výměnou za ovlivňování rozsudku, byl by to trestný čin minimálně ve stádiu přípravy nebo i pokusu. Uvedl to ve čtvrtek v rámci interpelací ve sněmovně ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka ke kauze údajného ovlivňování soudců Hradem.

