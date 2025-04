Šokující teorie: Na Marsu proběhla atomová válka! Kdo vymazal marťany z existence?

Dlouho jsme si mysleli, že Mars je jen pustá, mrtvá planeta. Ale co když je to všechno jinak? Podle nové teorie se tam před miliony let odehrála katastrofa s ničivými následky – a důkazy o jaderné explozi prý leží přímo na povrchu. Co na to NASA?

Zrovna když jsme si mysleli, že o Marsu už víme všechno, přichází naprostá bomba! Harvardský vědec Dr. John Brandenburg tvrdí, že na rudé planetě kdysi existovala vyspělá civilizace – a byla zcela vyhlazena ničivým jaderným útokem! A teď to znovu rozvířil známý autor sci-fi Jason Reza Jorjani, který to celé oživil v podcastu Dannyho Jonese. A zní to jako začátek hollywoodského trháku! NASA sice nedávno zveřejnila nejčistší záběry Marsu ze vzdálenosti 225 milionů kilometrů, ale pozornost se teď obrací jinam: na údajné důkazy o dávné apokalypse mimo tuto planetu!

Záběry údajných pozůstatků staveb na Marsu | zdroj: Profimedia.cz

Jorjani v podcastu vysvětlil, že poměr izotopů xenonu 129 na Marsu dramaticky vybočuje z toho, co vidíme na ostatních planetách sluneční soustavy. A právě tento izotop se ve velkém množství objevuje jen po termonukleárních explozích. „Je to velmi specifický podpis. Nezaměnitelný. A přesně takový, jaký zanechá odpálená jaderná zbraň,“ říká Brandenburg. Zní to jako z konspiračního thrilleru, ale pozor – podle Jorjaniho došlo už v roce 1984 k utajené operaci CIA. Bývalý agent Joe McMonagle byl tehdy pověřen „remote viewingem“ – tedy psychickým nahlížením na dálku – a co spatřil, bere dech: ruiny obrovského megalitického města, obří pyramidy a stopy po zkáze! A to všechno na Marsu!

Vozitko Curiosity na Marsu | zdroj: Profimedia.cz

Operace byla údajně vedena v rámci projektu CIA ve spolupráci s Monroeovým institutem, kde se podobné metody zkoumaly. Zatímco NASA jakékoli náznaky dávné civilizace striktně popírá, Brandenburg trvá na svém. A Jorjani přilévá olej do ohně, když tvrdí, že jaderná zkáza mohla nastat před více než 100 miliony let, a to rukou neznámé mimozemské rasy. A co je na tom nejzajímavější? Oficiálně sice nikdo nic nepotvrdil, ale spekulace žijí dál. Mezitím se veřejnost kochá záběry z roku 2015, které pořídil rover Curiosity na duně Namib – a kde někteří „hledači pravdy“ tvrdí, že vidí stopy staveb, zdiva a možná i ruin...