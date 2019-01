Ideální kandidátka, anebo spíš špatný vtip?

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Je známá advokátka a aktivistka Klára Samková vhodnou kandidátkou na post zástupce ombudsmanky? Úterní návrh senátora ODS Tomáše Jirsy, který kontroverzní právničku s pestrou politickou minulostí vidí jako ideální volbu, sklízí v médiích, a především pak na sociálních sítích kritiku i posměch.

Nynějšímu zástupci veřejné ochránkyně práv Stanislavu Křečkovi skončí funkční období v dubnu. Senát bude 30. ledna tajně hlasovat, které dva kandidáty vyšle do závěrečného hlasování do Poslanecké sněmovny. Vedle Senátu může dvě jména poslancům zaslat také prezident.

Senátoři budou vybírat ze tří návrhů. Vedle zmíněné Samkové je ve hře bývalá soudkyně ústavního soudu a exsenátorka za Zelené Eliška Wagnerová a současná děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Markéta Selucká, jíž mandát na MU končí rovněž v dubnu. Další dvě navržené dámy ale rozhodně nevyvolaly takové pozdvižení, jako právě Samková.

Kvůli kontroverzní právničce se na sociálních sítích zpočátku snesla vlna kritiky i na celou ODS, ač je třeba říct, že dost neprávem. Navrhnout Samkovou byla čistě akce senátora Tomáše Jirsy. Předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil naopak nominoval právě děkanku Markétu Seluckou, kterou podporuje i předseda strany Petr Fiala. Jak například na Twitteru uváděla na pravou míru tisková mluvčí ODS, ač se jí při tom povedlo lehce zkomolit děkančino jméno.

Pestrá cesta

Pětapadesátiletá Samková do veřejného prostoru vstoupila již na začátku devadesátých let jako poslankyně Federálního shromáždění. Nejprve v rámci Občanského fóra za Romskou občanskou iniciativu, později jako členka poslaneckého klubu ODS. Od roku 1993 až do konce devadesátých let pak byla řadovou členkou ODS.

V roce 2003 ji tehdy novopečený prezident Václav Klaus doporučil na post ústavní soudkyně. Návrh však neprošel Senátem, protože kandidátka - již tehdy dobře známá svým specifickým vystupováním - přišla senátorům pro ústavní soud příliš "lidová až obhroublá".

Po smrti prvního ombudsmana Otakara Motejla v roce 2010 byla Klára Samková navržena Senátem přímo na post veřejného ochránce práv. Kandidatury se však z osobních důvodů nakonec vzdala. Přesto nebyla ve výběru považována za favorita, ombudsmanem se tehdy stal Pavel Varvařovský.

V témže roce vstoupila do TOP 09 a za stranu byla zvolena do zastupitelstva Prahy 2. Dva roky nato se rozhodla kandidovat na prezidentku v první přímé volbě v roce 2013, ač oficiálním kandidátem její strany byl Karel Schwarzenberg. Z potřebných 50 tisíc podpisů se jí však povedlo nasbírat pouze kolem 1200. Společně s dalším neúspěšným kandidátem Tomiem Okamurou pak zákon o přímé volbě soudně napadla.

Vzhůru na xenofobní scénu

V roce 2014 měla Samková vést kandidátku krajně pravicového Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury ve volbách do europarlamentu. Okamura, který tehdy svou populistickou politiku z velké části stavěl na protiromské rétorice, musel své příznivce uklidňovat, že Samková, jíž se často mylně přičítá romský původ, "nemá ani kapku cikánské krve". "Její názory znám a žádná podpůrkyně nepřizpůsobivých občanů to není - to by přece nemohla kandidovat za Úsvit," dodal. Samkové takové vyjádření přišlo naprosto v pořádku. Z kandidátky byla ale nakonec stažena kvůli podezření z oklamání spořitelny.

Následně do Česka přišla panika kolem migrační krize a Samková se stala značně aktivní v tuzemském islamofobním hnutí. Pohybovala se kolem tehdejších lídrů této scény, jako byl třeba entomolog Martin Konvička, který se proslavil například hláškami "muslimy nameleme do masokostní moučky" nebo "koncentráky pro muslimy naštěstí budou, ne bohužel," za něž byl i stíhán.

Konvičkovo hnutí Islám v ČR nechceme, jehož akcí se Samková účastnila, opakovaně figurovalo ve zprávách ministerstva vnitra o extremismu. Samková se rovněž stala členkou Konvičkova - především politického - hnutí Blok proti islámu, později byla ale kvůli vnitřním sporům vyloučena.

Proklínám vás!

V její islamofobní dráze ji to však nijak nezastavilo, spíše naopak. V roce 2016 vystoupila jako jeden z řečníků ve sněmovně na semináři "Máme se bát islámu?". Zde doslova prohlásila, že "islám je stejný jako nacismus, fašismus a komunismus. Je státní zločinnou a zločineckou ideologií." Svým proslovem ze sálu vyhnala přítomné diplomaty z islámských zemí a dočkala se od Martina Konvičky omluvy za vyhazov z BPI.

Kvůli svému vystoupení se pak dostala do sporu především s tureckým velvyslancem Ahmetem Bigalim, který se nechal slyšet, že by se projevem měli zabývat žalobci. Samková ho následně během demonstrace před tureckým velvyslanectvím proklela slovy: "Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti." Za to nakonec v minulém roce dostala pokutu od České advokátní komory a její jméno se v souvislosti s tím dostalo i do zprávy o extremismu.

Ostatně její vystupování mnohdy není příliš kultivované a Samková často jedná velmi afektovaně a přechází do osobních útoků. Za příklad stojí (pokud si libujete v politickém bizáru) třeba její duel v České televizi s Michaelem Kocábem, kde advokátka pomalu půlku svého projevu křičí.

V minulosti také ukázala, že s jejím kritickým myšlením a ověřováním informací to také není žádná sláva a že Samková mnohdy dává přednost rychlým soudům a emocím. Velký výsměch sklidila třeba, když sdílela falešný citát Jana Wericha proti islámu, který původně vznikl na recesistickém facebookovém účtu parodujícím hradního mluvčího. Nebo když nepřímo nařkla hudebníka Ivana Mládka z podpory islamizace Evropy. Jen si nevšimla, že autorova píseň "Hele, Čecha, ješitu, nechce v Praze mešitu" byla v té době už patnáct let stará.

Ideální komické duo

Není tak vůbec s podivem, že návrh senátora Tomáše Jirsy, aby se Klára Samková stala zástupkyní veřejné ochránkyně práv, část lidí nadzvedl ze židlí a další části spíš potrhal bránici.

Třeba to sám Jirsa myslí jako jeden velký vtip. Samkovou ostatně označil za vhodnou protiváhu k ombudsmance, což nepochybně žena, která je aktivní součástí české xenofobní scény a jejíž jméno se objevuje ve zprávě o extremismu, nepochybně je. A také teatrálně proklíná lidi. Takové duo by jistě ve výsledku byla moc zábavná groteska.

Pravděpodobnost, že by ji Senát v tajném hlasování ale opravdu vybral jako jednu z kandidátek pro poslance, není příliš velká. Ovšem může se jednoduše ještě stát, že si tématu všimne známý provokatér Miloš Zeman, který využije příležitost namíchnout zas jednou pár lidí a Samkovou do závěrečného střetu o post zástupce ombudsmanky pošle sám. To by byla teprve legrace.