Orbán: Migrační pakt EU neuspěje, migranti musí na vyřízení žádosti čekat před hranicemi EU

Nová migrační a azylová pravidla, na nichž se ve středu shodla Evropská unie, jsou odsouzena k neúspěchu. Podle agentury MTI to dnes prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán, který za jediný funkční model v Evropě označil striktní systém uplatňovaný jeho zemí. Nacionálně konzervativní lídr maďarské vlády také zopakoval, že odmítá uvolnění dalších 50 miliard eur (1,2 bilionu korun) pro Ukrajinu z rozpočtu EU, jak chtějí šéfové ostatních unijních zemí.

Státy EU a europoslanci se ve středu po letech vyjednávání shodli na pravidlech, která mají přinést efektivnější vyřizování azylových žádostí i návraty odmítnutých žadatelů stejně jako posílit odpovědnost všech zemí za zvládání migrace v unii. Maďarsko, jehož premiér prosazuje ostrou protimigrační rétoriku, dohodu nepodporuje, jejímu konečnému schválení však pouze hlas Orbánovy země nezabrání.

Dokud EU nestanoví, jako to udělalo Maďarsko, že ti, kteří chtějí vstoupit na území bloku, musejí podat žádost a počkat na její posouzení před hranicemi EU, tak jakýkoli balíček, který bude zaveden, neuspěje, řekl Orbán na každoroční předvánoční tiskové konferenci.

Vyjádřil se také k tématu další finanční podpory pro Kyjev, kterou zablokoval minulý týden na jednání špiček zemí evropské sedmadvacítky v Bruselu. Ukrajina má v letech 2024 až 2027 dostat 17 miliard eur v nevratných grantech a 33 miliard ve formě úvěrů.

„Jsem přesvědčen, že dát Ukrajině 50 miliard eur z rozpočtu EU na pět let je špatné rozhodnutí,“ citovala Orbána agentura Reuters. Evropské země chtějí pokračovat v podpoře země devastované pokračující ruskou agresí, maďarský premiér považovaný za největšího unijního spojence ruského prezidenta Vladimira Putina však hovoří o podpoře z prostředků mimo rozpočet. Mimořádný summit, který se kvůli tomuto tématu sejde začátkem února, by měl podle Evropské komise schválit podporu s maďarským souhlasem či bez něj. Ve druhém případě by peníze šly z fondů mimo rozpočet, jak požaduje Orbán.

Maďarský lídr, který je dlouhodobě ve sporu s unijními institucemi kvůli omezování vlády práva v zemi, dnes opět kritizoval Brusel. Běžní Maďaři podle něho vnímají, že „bruselští byrokraté žijí v bublině“, nevidí „skutečný život“ a každodenní problémy.

Podle Orbána, jehož stranu Fidesz v Bruselu reprezentuje 12 europoslanců, eurovolby pořádané příští rok v červnu mají mít za cíl „otevřít oči Bruselu, aby viděl realitu“.