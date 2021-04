On-line sjezd ČSSD: Hamáček obhájil funkci předsedy

Vicepremiér Jan Hamáček obhájil funkci předsedy vládní ČSSD. Po zvolení řekl, že stranu čeká před volbami šest měsíců tvrdé práce. Slíbil, že se strana pod jeho vedením udrží ve Sněmovně.

V prvním kole on-line hlasování dnešního sjezdu porazil Jan Hamáček díky 140 hlasům z 270 vyzyvatele ministra zahraničí Tomáše Petříčka a poslankyni Kateřinu Valachovou.

Hamáček v prvním kole získal podporu 140 delegátů, Petříček obdržel 95 hlasů a Valachová 23. Všechny kandidáty odmítlo 12 účastníků sjezdu s právem hlasovat. „Jsem připraven udělat maximum a pracovat na sto procent. Věřím, že to vidíme stejně. Pojďme do toho, zvládneme to. Slíbil jsem, že sociální demokracii do Sněmovny dovedu, a na tom trvám,“ řekl Hamáček.

Dosavadní místopředseda Petříček k vítězství Hamáčkovi poblahopřál a současně poděkoval těm, kdo věřili jeho vizi. „Změna se nepodařila. Ale mám čisté svědomí, musela jsem to zkusit. Děkuji všem za podporu,“ napsala na twitteru Valachová. Soupeřům poděkovala za férový souboj a zdůraznila, že zůstává v týmu sociální demokracie.

Hamáček se stal předsedou ČSSD v únoru 2018, o rok později ho ve funkci potvrdili delegáti znovu. Strana pod jeho vedením nezvrátila sestup preferencí a ve volbách ztrácela. V komunálních volbách v roce 2018 přišla téměř o polovinu mandátů, o rok později ztratila zastoupení v Evropském parlamentu. Loni neobhájila ani jeden z deseti mandátů v Senátu a v komoře jí zbyli jen tři zástupci, ze všech subjektů přišla také o nejvíce postů v zastupitelstvech krajů.

Hamáček dnes v kandidátské řeči delegátům slíbil, že ČSSD ve Sněmovně udrží. Varoval před posunem do politického středu, stranu považuje za jediný demokratický levicový subjekt v Česku. „ČSSD nemá být oranžovou TOP 09 nebo Piráty, vyměnit svou minulost, program a voliče za potlesk na twitteru nebo v redakci Respektu,“ řekl.

Hamáčkovo zvolení by mělo znamenat, že sociální demokracie setrvá ve vládě s ANO. Znovuzvolený předseda zdůraznil, že nechce vyvolat politickou krizi, ale chce před volbami vést ideologický střet s pravicí. „Pokud spustíme politickou krizi, země bude debatovat o tom, kdo bude ministrem, zda bude úřednická vláda. A my budeme v koutě a ještě za to budeme odpovědní. To by byla fatální chyba. Já prosím, abychom ji nedělali,“ řekl.

Obhajoba i kritika spolupráce s ANO

Otázka výnosů a ztrát vládního angažmá pro sociální demokracii dominovala prvnímu dni on-line sjezdu ČSSD. V diskusi, která s projevy funkcionářů a kandidátů trvala zatím více než šest hodin, vystupovaly dva bloky sociální demokratů. V čele prvního obhajoval Hamáček angažmá strany ve vládě vedené šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Ve zprávě předsedy vyzdvihl podíl sociálních demokratů na zvládnutí první vlny epidemie covidu-19. V druhém stáli kritici účasti sociálních demokratů v kabinetu, který podle nich zatěžuje Babišova minulost a jeho neschopnost a chaotičnost při řízení země v epidemii koronaviru.

Někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl, že voliči vnímají sociální opatření vlády jako výsledek Babišovy práce. „Nám zbylo pár ministerských křesel a křesel náměstků, prodali jsme se za pár drobných,“ řekl. Na covid-19 je podle něj krátký i Babišův marketing, který odhalil jeho absolutní neschopnost. Aktuální vláda je z hlediska správy země suverénně nejhorší v samostatné ČR, dodal. „Můžeme říkat, že za to může Babiš, ale my jsme v tom s ním, neseme spoluzodpovědnost,“ řekl.

Vstupem do vlády spáchala ČSSD sebevraždu podle senátora Petra Víchy skokem z 15. patra. Nyní se nachází zhruba ve třetím a není cesty zpět. „Kdo má rád Babiše, tak volí ANO. Kdo ho nesnáší, nemá důvod volit nás, když ho držíme u moci,“ konstatoval Vícha. Ostatní straníky odsoudil poslanec Jiří Běhounek. „Vy si pořád lžete do kapsy a útočíte na ty, kteří pracovali s největším nasazením,“ hájil Hamáčka a další ministry. Delegáti se podle něj chovají jako ve Sněmovně a kvůli živému přenosu „vystupují s věcmi mimo mísu“. „Všichni ztratili paměť a jsou pokrytci. Pokud to takto zůstane, nemáme šanci ani v podzimních volbách,“ prohlásil.

Hamáček řekl, že přebral stranu, jejíž preference spadly ze 20 procent na sedm. „Hádky přes média bavily novináře, ale nás potápěly hlouběji,“ uvedl. Podařilo se podle něj zabránit tomu, aby se jednotlivá stranická křídla vzájemně potápěla v přímém přenosu. „Zbavujeme se nálepky rozhádané partaje,“ dodal. Připustil ale, že dostat stranu na slibovaných deset procent hlasů ve volbách je složitější, než sám čekal. „Věděl jsem, že to nebude sprint, čekal jsem běh na dlouhou trať. Reálně je to ale desetiboj, který stále probíhá,“ konstatoval. Slíbil, že stranu v případě znovuzvolení udrží ve Sněmovně. Varoval před posunem do politického středu, protože ČSSD je jediná demokratická levicová strana v Česku.

Noví spojenci i kritika opozice

S návrhem společné cesty do voleb oslovil sjezd spolupředseda Zelených Michal Berg. Země, kde spolupracují zelení a sociální demokraté, představují ideál, ke kterému bychom měli směřovat a kde je vysoká kvalita života, shrnul, proč tyto dvě strany plánují spolupráci. Druhý host - odborový předák Josef Středula, vyzdvihl výsledky sociálních demokratů ve vládě, například zrušení karenční doby či zvýšení minimální mzdy. „Představa české politické scény bez sociální demokracie mne děsí, Česká republika by vypadala úplně jinak,“ polemizoval Středula s kritikou, kterou sklízí ČSSD za vládní angažmá v koalici s ANO, a současně připomenul klesající preference strany.

Kvůli epidemii covidu-19 absolvovalo jednání 279 delegátů poprvé přes internet, veřejnosti je dostupný přenos na facebookových stránkách ČSSD. Začátek jednání doprovázely jen tradiční technické problémy on-line jednání s vyšším počtem účastníků. Po úvodní hodině, kdy si delegáti vyjasňovali pravidla pro přihlášky do diskuse či způsob vyhodnocování hlasování, vystoupili v diskusi bez problémů hosté i další členové strany. Námitky nebyly ani proti webovému hlasování.

Jan Hamáček označil spolupráci s ANO za nelehkou, vidí ale i výsledky, které přinesla. „Znovuzvolenému předsedovi Janu Hamáčkovi gratuluji - straně kondoluji,“ uvedl bývalý předseda opoziční TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle kritiků spolupráce ČSSD a ANO ubírá vládní angažmá sociálním demokratům hlasy. Senátor Petr Vícha označil vstup ČSSD do Babišovy vlády před třemi lety za sebevraždu skokem z 15. patra, přičemž nyní letí kolem třetího.

„Nevím, zda je v dané situaci Janu Hamáčkovi k čemu gratulovat, ale každopádně jemu i ČSSD přeji dostatek síly, energie a dobrých rozhodnutí. Je to důležité nejen pro nejstarší stranu u nás, ale především pro naši zemi, která nutně potřebuje daleko lepší vládu, než je tato,“ glosoval volbu předseda lidovců Marian Jurečka.