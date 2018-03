Babiš možná z Česka vyhostí ruské diplomaty. Kvůli útoku v Británii

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Český premiér v demisi Andrej Babiš zvažuje vyhoštění několika ruských diplomatů. Oznámil to v noci po jednání summitu Evropské unie. Důvodem je jednotný postoj Unie, která souhlasí s obviněním Británie, že za útokem nervovou látkou v Salisbury stojí Rusko. KSČM by ale s vyhoštěním počkala až na výsledky vyšetřování, pravicové strany razantní gesto vítají.

"Ano, pravděpodobně půjdeme tímto směrem," řekl premiér s tím, že by se mělo jednat o jednotlivce. V pondělí věc hodlá probrat s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým a některými dalšími členy vlády.

Kvůli otravě bývalého ruského tajného agenta, ze které Britové obviňují Moskvu, už Londýn vyhostil 23 ruských diplomatů. O podobném kroku uvažují i další unijní státy, zmiňovány jsou pobaltské země, ale i některé další. Jiné unijní země se ale k takovému kroku nechystají.

"Byly různé názory, cíl debaty bylo najít nějaký společný postup. To se úplně nepodařilo, ale jsou tam země, které to (vyhoštění diplomatů) zvažují," podotkl Babiš. Potvrdil, že Česko se pravděpodobně touto cestou vydá, jednat by se podle něj mělo "spíš o jednotlivce".

Mayová EU pochválila

Britská premiérka Theresa Mayová po konci jednání přivítala, že zbylé státy evropské osmadvacítky souhlasily s britským názorem, že za otrávením Sergeje a Julije Skripalových nervově paralytickou látkou novičok je "s nejvyšší pravděpodobností" zodpovědné Rusko. "Neexistuje žádné jiné věrohodné vysvětlení," uvedla předsedkyně britské vlády. Hrozba, kterou Rusko představuje, je podle ní hrozbou pro hodnoty, které země Evropské unie sdílejí.

Nizozemský premiér Mark Rutte uvedl, že kvůli Skripalově kauze unie povolává do Bruselu ke konzultacím svého velvyslance v Rusku. Zároveň zdůraznil, že se jedná o "opatření", nikoli o "sankci". Podle agentury Reuters by měl být velvyslanec Markus Ederer do Bruselu povolán na dobu jednoho měsíce.

"Jsme rozhodnuti případně jednotně reagovat i pomocí dalších opatřeních," komentovala Skripalovu kauzu německá kancléřka Angela Merkelová.

Moskva spojování s kauzou odmítá, v minulých dnech ruští činitelé naopak v souvislosti s možným původem použité nervové látky novičok (nováček) hovořili také o Česku či Slovensku. Babiš tyto výroky označil za lež například ve čtvrtek po své schůzce s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.

Parlamentní strany se neshodnou

Česká diplomacie měla podle Fialy přistoupit k Rusku razantněji hned poté, co zemi spojilo s nervovou látkou užitou v jihoanglickém Salisbury. "Vláda místo toho vyčkávala a začala reagovat až po tlaku opozice. Chystané kroky premiér Babiš zatím oznámil jen jako záměr, uvidíme, zda k tomu nakonec opravdu dojde," uvedl. Za současné situace je podle něj nutno jednat rozhodně a hájit české národní zájmy a důstojnost.

Předseda KDU-ČSL Bělobrádek při dotazu na vyhoštění napsal, že už se to dávno mělo stát. Opačný názor má šéf komunistů Filip. "Myslím, že do řádného vyšetření případu by šlo o předčasný krok," uvedl.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil řekl, že jeho strana byla od počátku pro radikálnější postup a solidaritu s Británií. "My jsme od počátku navrhovali, aby ČR zvážila vyhoštění ruských diplomatů. Pokud se takto vláda rozhodne, tak to bude mít naši podporu," uvedl. Obává se však, že kabinet se pro vyhoštění nerozhodne kvůli spojení Babiše s prezidentem Milošem Zemanem, který má k Rusku blízké vztahy.

Poslanci Starostů a nezávislých ve středu zaslali dopis ministru zahraničí Martinu Stropnickému (ANO), ve kterém uvedli, že vyhoštění části ruských diplomatů z ČR je jedinou adekvátní reakcí. "Česká republika je suverénní země, která by se neměla pohybovat jen ve stínech ostatních a čekat na jejich rozhodnutí," napsali s odkazem na to, že ČR čeká s rozhodnutím na kroky Německa, Francie či Polska.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že má k otázce vyhoštění jen jeden komentář. A to, že ve čtvrtek prezident Miloš Zeman přijme ministra zahraničí Stropnického. Ministři by se situací měli zabývat podle Babiše v pondělí.