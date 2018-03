Pelikán má stopku ohledně ostře hlídaného Rusa

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Údajného hackera Jevgenije Nikulina zatím nelze vydat ke stíhání ani do Spojených států, ani do Ruska. Ústavní soud (ÚS) totiž odložil vykonatelnost usnesení Městského soudu v Praze, který vyslovil přípustnost vydání do obou zemí. Odklad potrvá, dokud ÚS nerozhodne o Nikulinově stížnosti. Termín nelze podle mluvčí soudu Miroslavy Sedláčkové předjímat.