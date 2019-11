OBRAZEM: Neuvěřitelný svět očima pilota

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Britský pilot Lee Mumford je jedním ze šťastlivců, kteří mohou v práci spojit povinnosti se svým koníčkem. Z několikakilometrových výšek pořizuje úchvatné fotografie, nad kterými se mnohdy tají dech.

Mumford většinu svého dětství strávil v Hong Kongu, a přestože vyrůstal v letecké rodině, dlouho se připravoval na kariéru závodního jezdce. Nakonec však prozřel a přece jen se vydal v otcových šlépějích a stal se pilotem.

Protože ho už dříve bavilo fotografování, bylo pro něj přirozené vzít si fotoaparát i do kabiny. Díky propojení práce a koníčku vznikají úchvatné fotografie z úhlů, o kterých se většině smrtelníků může jen zdát.

Tak jako si někdo v každém městě fotí kostely, "loví" například Munford svítání - téměř vždy si z nového místa nějaké vyfotí. Má výhodu, že si jako jiní fotografové nemusí pro dobrou fotku nařizovat budíček, protože je často v tu dobu v práci, a navíc má celý horizont jen pro sebe.

Během pěti let, co britský pilot sedí v kokpitu, prolétal křížem krážem prakticky celý svět. A svůj foťák měl vždy s sebou. Ani na zemi se nedrží "při zemi" - co nezvládne vyfotit z letadla, na to si vezme dron.

Nejvíc snímků pochází z Asie, kde žije a má svou pracovní základnu. Minimálně místní unikátní - ať už historická, nebo moderní - architektura tak dostává v jeho podání nový rozměr.