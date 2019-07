Ideální suvenýr z dovolené? Vyfoťte se před památkami jako mrtvola

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Mladá Američanka žijící v Londýně Stephanie Leighová už tři roky pravidelně "umírá" na turisticky oblíbených místech a sbírá za to na sociálních sítích fanoušky po tisících.

Někdo z dovolené vozí zásobu selfies, Leighová si vytvořila vlastní způsob zachycování známých míst a nazvala jej stefdies. Jak už název napovídá, mají co do činění se smrtí. Mladá umělkyně totiž před fotoaparátem pózuje, jako by byla mrtvá. Chce tím údajně ukázat, jak je "život drahý".

Za ty roky "zemřela" například před Buckinghamským palácem, Eiffelovou věží, mostem Golden Gate, v zoo v San Diegu, na Tower Bridge, ale i na turisticky oblíbených plážích, v galeriích nebo třeba na veřejných záchodcích. O tom, jak je svým projektem posedlá, vypovídá i to, že si neupřela touhu zahrát si na mrtvou i na svatbě své přítelkyně, které šla za družičku.

Nejraději prý Leighová "umírá" v Paříži, kde se nikdo ničemu nediví a automaticky ji považují za "další bláznivou umělkyni". Zajímavé ale je, že přestože budí často pozornost kolemjdoucích a turistů, za celou dobu, co se po světě válí po zemi, se jí jen pět lidí zeptalo, zda je v pořádku a zda nepotřebuje zavolat lékaře.