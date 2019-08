Podívejte se: Ital rozbíjí nudu a šeď působivými iluzemi

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Není graffiti jako graffiti. Zatímco nad některými čmáranicemi by člověk zaplakal, jiná jsou hotová umělecká díla. A mezi pozoruhodné počiny patří i to, co dělá Benátčan Manuel Di Rita.

