Oblečená překáží! Jan Kraus: Ať se moderátorka Timková v Naked Attraction také svlékne
16. 2. 2026 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke
Legendární moderátor má na nahou seznamku celkem jasný názor: Oblečená moderátorka mu překáží.
Nestydatá seznamka Naked Attraction přitáhla k obrazovkám až nečekané množství diváků a holé zadky i plandající penisy tak budou vesele vystavovány dal v další řadě.
Moderátorka nahé taškařice Monika Timková si nedávno dorazila popovídat s legendárním Janem Krausem do jeho show. A slyšela tam poznámku, na kterou už vzhledem ke své práci musí být snad i celkem zvyklá.
„Proč jste tam celou dobu oblečená, mě to rušilo,“ postěžoval si Kraus, když přišla řeč na nahé seznamování.
„Já zavolám vedení pořadu, že to je takový špindírovský tam být oblečená mezi nimi,“ glosoval moderátor.
„Shoďte to ze sebe a řekněte: A teď se podívejte na moderátorku, co se vám na mně líbí,“ zopakoval výzvu, kterou, ať už tajně, či veřejně, jistojistě sdílí obrovská spousta diváků seznamky.
Monika, kterou možnost promenádovat se bez oblečení nijak zvlášť nebere, v kontru nabídla účast v pořadu přímo Krausovi. Což by také jistě mělo říz, o tom žádná.
Výzva, ať jde do naha, jí ale nikterak nemístná nepřišla: „Celá ta show pro mě byla zábavná a Honza ví, jak to má dělat. Mě to vůbec neurazilo. Od začátku jsem věděla, že říká věci, aby pobavil publikum, a já si to nebrala osobně,“ prozradila o něco později pro eXtra.cz.
„Myslím, že i on doopravdy nechtěl, abych se svlékla. To mě neurazilo a oba víme, že se v show nikdy nesvléknu,“ utnula naděje.