Dnes je pondělí 16. února 2026., Svátek má Ljuba
Počasí dnes -3°C Občasné sněžení

Oblečená překáží! Jan Kraus: Ať se moderátorka Timková v Naked Attraction také svlékne

16. 2. 2026 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Oblečená překáží! Jan Kraus: Ať se moderátorka Timková v Naked Attraction také svlékne
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Legendární moderátor má na nahou seznamku celkem jasný názor: Oblečená moderátorka mu překáží.

Nestydatá seznamka Naked Attraction přitáhla k obrazovkám až nečekané množství diváků a holé zadky i plandající penisy tak budou vesele vystavovány dal v další řadě.

Moderátorka nahé taškařice Monika Timková si nedávno dorazila popovídat s legendárním Janem Krausem do jeho show. A slyšela tam poznámku, na kterou už vzhledem ke své práci musí být snad i celkem zvyklá.

timkova 4
Magazín
Konečně se také svlékla! Moderátorka Naked Attraction Monika Timková šla kompletně do naha, fanoušci jsou ve varu

„Proč jste tam celou dobu oblečená, mě to rušilo,“ postěžoval si Kraus, když přišla řeč na nahé seznamování.

„Já zavolám vedení pořadu, že to je takový špindírovský tam být oblečená mezi nimi,“ glosoval moderátor.

„Shoďte to ze sebe a řekněte: A teď se podívejte na moderátorku, co se vám na mně líbí,“ zopakoval výzvu, kterou, ať už tajně, či veřejně, jistojistě sdílí obrovská spousta diváků seznamky.

Monika, kterou možnost promenádovat se bez oblečení nijak zvlášť nebere, v kontru nabídla účast v pořadu přímo Krausovi. Což by také jistě mělo říz, o tom žádná.

Mohlo by vás zajímat

Výzva, ať jde do naha, jí ale nikterak nemístná nepřišla: „Celá ta show pro mě byla zábavná a Honza ví, jak to má dělat. Mě to vůbec neurazilo. Od začátku jsem věděla, že říká věci, aby pobavil publikum, a já si to nebrala osobně,“ prozradila o něco později pro eXtra.cz.

„Myslím, že i on doopravdy nechtěl, abych se svlékla. To mě neurazilo a oba víme, že se v show nikdy nesvléknu,“ utnula naděje.

Tagy:
tělo pořad nahota seznamka sexy
Zdroje:
Extra.cz, Show Jana Krause
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Máte v televizi nejradši kriminálky? Pozor, má to vliv na mozek, varují odborníci

Následující článek

Horoskop pro všechna znamení od 16. do 22. února: Jak využít energie k vnitřnímu resetu?

Nejnovější články