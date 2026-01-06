Konečně se také svlékla! Moderátorka Naked Attraction Monika Timková šla kompletně do naha, fanoušci jsou ve varu
6. 1. 2026
Když už moderujete show s nahými lidmi, byla by škoda se občas nepřidat.
Ještě celkem nedávno se moderátorka Monika Timková, která září sebevědomým výkonem při vedení nahé seznamky Naked Attraction, nechala slyšet, že nahota ji nikterak nevyvádí z míry, sama by se ale v televizi nesvlékla.
Na internetu už je ale, zdá se, situace jiná. Svůdná moderátorka vyrazila dech fanouškům, když se z ničeho nic pochlubila fotkami z vířivky. Bez plavek.
Pravda, s plnou expozicí ve stylu Naked Attraction se její elegantní provokace samozřejmě nemůže měřit, ale křivek i tak poodhalila víc než dost. A rozhodně se je nač dívat.
V komentářích se hned vytvořila fronta lidí jen čekajících na to, aby mohli sexy herečce složit kompliment. A našlo se i pár odvážlivců, kteří ji rovnou zvali na rande. Uvidíme, zda jí chvála dodá sebevědomí a bude v provokacích pokračovat.
Přehnaným studem totiž opravdu netrpí, což je vidět i na starších fotkách na jejích sociálních sítích: „Mně přijde každé lidské tělo fascinující. Většinou nemám stud… podívám se na to tělo, ohodnotím si ho v hlavě a fakt se u toho nestydím. Já hodně chodím do sauny, takže mi přijde normální, že jsou lidé nazí,“ prohlásila moderátorka před časem pro Super.cz.
