Lunární horoskop na pondělí 16. února: Stopka pro společenské kontakty- jak v klidu přečkat nejnáročnější den týdne?
16. 2. 2026 – 8:34 | Magazín | Natálie Kozak
Měsíc ve Vodnáři uzavírá svůj cyklus náročným dnem. Přečtěte si, jak si v pondělí udržet vnitřní stabilitu, proč vsadit na sílu pravých perel a jak bezpečně pracovat se svým nevědomím v době, kdy energie kolem nás slábnou.
Pondělí nás uvádí do jednoho z nejnáročnějších období lunárního cyklu. Čeká nás den, kdy se doporučuje stáhnout se do ústraní a věnovat se spíše vnitřní hygieně než ambiciózním vnějším plánům. Je to čas, kdy kvalita vašich myšlenek přímo určuje vaši stabilitu.
Energie dne: Temná luna a Rádža jóga
Nacházíme se v 29. lunárním dni, který je obecně považován za energeticky velmi složitý a vyčerpávající. Měsíc stále ubývá v inovativním, ale nyní poněkud neklidném znamení Vodnáře. Symbolem dne je Rádža jóga, což v tomto kontextu neznamená pouze fyzické cvičení, ale především očistu mysli a emocí.
Mnozí mohou pociťovat úbytek sil nebo sklony k depresivním náladám. Místo toho, abyste s tímto stavem bojovali vnější aktivitou, zvolte vědomou práci s myšlenkami. Pokud se rozhodnete pro hlubší práci se svým nevědomím, hvězdy důrazně doporučují činit tak pouze pod dohledem odborníka nebo pomocí bezpečných, léty prověřených technik.
Varování: Pozor na alkohol a konflikty
Tento den není vhodný pro týmovou práci, hlučná setkání ani navazování nových kontaktů. Sociální interakce by mohly vést k nedorozuměním a zbytečnému odčerpání zbývající energie.
-
Absolutní střídmost: Vyhněte se alkoholu v jakémkoliv množství. V tento specifický den působí velmi negativně na čistotu myšlení a může způsobit dlouhodobou ztrátu sebeovládání.
-
Emoční stabilizace: Pokud hledáte vnější oporu, ideálním pomocníkem jsou perly. Aby však zafungovaly jako skutečný stabilizátor vašich rozbouřených emocí, mělo by jít o perly velké a čisté.
Doporučení pro dnešní den
Snažte se omezit své povinnosti na minimum. Věnujte se rutinním činnostem, které nevyžadují kreativní vypětí ani složitou komunikaci s lidmi. Čím méně se dnes budete vystavovat vnějším vlivům, tím snadněji projdete tímto energetickým údolím před blížícím se novoluním.