Polonahá hvězda Ulice provokuje pikantními snímky. Manžel přispěchal s jízlivým vzkazem
6. 2. 2026 – 10:16 | Magazín | Jiří Rilke
Půvabná seriálová hvězda potěšila své fanoušky a sledující příjemně peprnými snímky v plavkách. Manžel k tomu má co říct.
Fanoušci, kteří nedají dopustit na půvabnou seriálovou hvězdu Sandru Novákovou, měli žně: Jejich oblíbenkyně se jim totiž za přízeň odvděčila výhledem, na kterém mohl jeden oči nechat a celá řada především pánů se pak jistě musela dlouze uklidňovat.
Sandra totiž předvedla maličké plavky a postavu jak lusk.
Herečka už se před pár lety přidala do klubu čtyřicátnic, postavu a vypracované tělo by jí ale mohly závidět klidně o generaci mladší kolegyně. A Sandra to samozřejmě moc dobře ví, byť nezapomněla zmínit i jízlivá slova svého manžela, režiséra Vojty Moravce, kterého si vzala před čtyřmi lety.
„Jak říká můj manžel: „Foť se, dokud můžeš! Podívej se do občanky! Moc času už ti nezbývá!“ prozradila jeho domácí popichování.
Pod fotkami se pak v reakci okamžitě seřadil dav fanoušků, kteří se předhání v tom, aby Sandře potvrdili, že opravdu má co ukazovat. A ví to samozřejmě i sám manžel, který, když zrovna nežertuje, plavkové snímky své ženy zveřejňuje občas i sám.
Co se dá dělat, Sandře to mimořádně sluší a plavkovou postavu jí skutečně může závidět kdekdo. A díky debatovaným plážovým fotkám to nakonec můžete posoudit sami:
Zobrazit příspěvek na Instagramu