7. 1. 2026

Další šílenec! V mrazu a ledové vodě se předvedla i kompletně nahá Taťána Kuchařová
zdroj: Profimedia.cz
Známá modelka se mrazu rozhodně nebojí a pro strach z ledové vody má uděláno.

Otužování má své nezpochybnitelné benefity, byť je třeba vždy vést v patrnosti, kdo a s jakým cílem se do něj pouští. Seznam jasně zdokumentovaných pozitivních účinků by ale klidně mohl být desetkrát delší a stejně by šlo o činnost, kterou si drtivá většina populace nechá ujít. 

Vlézt v mrazu do ledové vody zkrátka opravdu není něco, co by si každý zandal jen tak levou zadní. Mezi celebritami však několik takových pánů a dam z oceli známe: Zimním svlékáním už se pochlubila třeba Eva Decastelo nebo Marek Němec a spousta dalších.

Nově se k nim přidala Taťána Kuchařová, která se ani nezatěžovala takovými nepodstatnými maličkostmi, jakými jsou třeba plavky, a do ledové vody vlezla komplet nahá.

„Tužme se! (I takhle) Dneska to mělo vážně grády – vzduch minus 8, voda 0,1,“ napsala někdejší Miss World k odvážným fotkám, které zveřejnila na svém Instagramu.

Ruku na srdce... Nekouká se na to špatně, což o to, ale přidat se, to už by chtělo přeci jen pořádnou odvahu.

Pro samotnou Kuchařovou se ale nejedná o žádnou novinku. Otužuje se totiž už půl desetiletí: „Kromě zdravého jídla a pohybu, který mě opravdu moc baví, jsem se začala otužovat,“ uvedla pro zeny.cz už na počátku roku 2021.

