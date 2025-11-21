Prý je to umění! Felixova múza Dragounová šla kompletně do naha: "Bude to mnohem víc sexy, než čekáte"
21. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Podnikatelka se za své zbraně nestydí a tentokrát je využívá k umělecké tvorbě.
Že se podnikatelka Lenka Dragounová opravdu nestydí za to, jak vypadá, ví nejspíš úplně každý, kdo kdy viděl jakoukoliv fotku z akce, kam plavovláska zavítala.
Její miniaturní modely a výstřihy až ke kolenům dávají jasně najevo, že Lenka ví, že má co ukazovat, a stud prostě a dobře nezná.
Ještě o něco víc musí být zvyklí Lenčini fanoušci na Instagramu, kam podnikatelka přidává téměř nahé snímky s bohulibou pravidelností.
Tentokrát si ale můžeme škrtnout ono "téměř", protože Dragounová překvapila sledující kompletně nahou fotkou. S bahnem na bradavkách, aby dozor Instagramu nevyletěl z kůže, ale moc prostoru pro představivost opravdu nezbylo.
Mělo by jít o přípravu k uměleckému projektu, v němž vznikne silikonový odlitek celého těla: „Je to jemná předehra k finální soše. Silikon, sádrové obvazy, absolutní přesnost – forma, která zachytí každý detail těla i obličeje,“ sděluje Dragounová.
Výsledek od mistra body castingu, který, dle Dragounové, je jediný na světě, pak zamíří do aukce.
Dočkáme se ale prý i dalších bahenních fotek, protože Lenka hodlá proces dokumentovat a nechat fanoušky nahlédnout do zákulisí.
„Takže ano, bahno letos uvidíte… ale tentokrát je to ženskost, síla a umění v jediné stopě. A bude to mnohem víc sexy, než čekáte,“ láká podnikatelka.
