Trump vyzval republikány k převzetí kontroly nad volbami a k jejich znárodnění
3. 2. 2026 – 17:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby znárodnili volby a převzali kontrolu nad hlasovacími postupy v USA.
Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by podle něj měla jeho strana volby znárodnit, píší média. Výroky učinil v rozhovoru s bývalým náměstkem ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Danem Bonginem, který se nedávno vrátil ke kariéře podcastera.
Deník The New York Times (NYT) prezidentovo vyjádření označil za agresivní rétoriku, která by mohla vyvolat nové obavy ohledně snah jeho administrativy zasahovat do volebních záležitostí. Trump a jeho spojenci opakovaně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že prezidentské volby z roku 2020 byly zmanipulované. Nad Trumpem v nich zvítězil demokrat Joe Biden.
Trump v dlouhém monologu o imigraci v podcastu Dan Bongino Show vyzval republikány k převzetí kontroly nad volebními postupy v nejméně 15 amerických státech, které však nejmenoval. "Republikáni by měli říct: 'Chceme převzít kontrolu.'...Republikáni by měli znárodnit volby," prohlásil šéf Bílého domu.
Volby v USA se podle americké ústavy řídí především zákony jednotlivých států. V decentralizovaném procesu hlasování spravují představitelé okresů a obcí v tisících volebních obvodech po celé zemi.
Trump se však dlouhodobě upíná k nepravdivým tvrzením, že demokraté volby ovlivňují podvody a rozsáhlým spiknutím, připomíná NYT. Ve volbách podle prezidenta volí přistěhovalci, kteří v zemi nemají povolení k pobytu, a zvyšují tak počet hlasů pro Demokratickou stranu. Případy, kdy ve volbách volí lidé bez amerického občanství, jsou nesmírně vzácné a už nyní jsou nelegální, uvádějí podle stanice ABC News odborníci.
"Máme státy, které jsou tak prohnilé, a přesto počítají hlasy. Máme státy, které jsem vyhrál, a ukazují, že jsem nevyhrál," tvrdil přesto nyní devětasedmdesátiletý politik.
Prezidentova výzva, aby jeho politická strana převzala kontrolu nad mechanismy hlasování, navazuje na řadu kroků americké administrativy, kterými se Trump zřejmě snaží získat větší kontrolu nad volbami. Agenti FBI minulý týden zabavili volební lístky a další záznamy o prezidentských volbách z roku 2020 z volebního střediska v okrese Fulton v Georgii, kde podle Trumpa a jeho spojenců došlo k volebním podvodům. Trump následně telefonoval s FBI agenty, kteří se na razii podíleli, a poděkoval jim, informoval NYT.
"Teď něco uvidíte v Georgii, kde se jim na základě soudního příkazu podařilo získat hlasovací lístky, uvidíte, že z toho vyjdou na povrch nějaké zajímavé věci," myslí si Trump.
Ministerstvo spravedlnosti rovněž od řady států, včetně Minnesoty, požaduje, aby mu předaly své seznamy voličů. Trumpova administrativa se totiž snaží vytvořit národní registr voličů. Prezident v srpnu na sociálních sítích napsal, že chce ukončit korespondenční hlasování a případně i používání hlasovacích přístrojů.
Letos se uskuteční volby do amerického Kongresu. Republikáni se snaží zabránit opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a využili většiny k blokování Trumpova programu. Dosud o to republikáni usilovali například snahou překreslit volební obvody v některých státech s cílem nahrávat svým kandidátům.