Neslyší, nestojí, otéká. Prachař, Bouček a Kotek šokovali diváky peprným přiznáním
14. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | BS
Veleslavní herci si v oblíbeném pořadu postěžovali, co je trápí a publikum jen zůstalo zírat.
Speciál oblíbeného pořadu Máme rádi Česko se tentokrát stal studnicí náležitě šťavnatých přiznání. Tématem byl sice český dabing, ke kterému se řeč nakonec opravdu dostala, ale ještě před tím proběhlo medicínské okénko.
Všechno odstartovala otázka, kterou položil Libor Bouček. Kolegů Jakuba Prachaře a Vojty Kotka se ptal, co s nimi dělá jaro. Prachař nato překvapil celé studio i všechny diváky, když přiznal, že začíná mít regulérní problémy se sluchem.
Což sice nijak nesouvisí s jarem, ale co už, nejspíš neslyšel otázku.
Když už si pánové začali stěžovat, rovnou se přidal i Kotek, který si zase posteskl, že je sice v pohodě, ale že mu tělo od kolen nahoru podivně otéká.
Do toho si zase rýpl Bouček, který Kotkovi vmetl, ať je rád, že mu vůbec někde něco natéká. A rovnou na sebe prozradil, že právě v tom zas spočívá jeho problém: „Mně už to nenatéká, já už to musím jenom ukecat,“ zhodnotil moderátor svou úroveň ložnicového výkonu.
Samozřejmě se jednalo jen o vtípek, aby měl pořad šťávu. Ve skutečnosti to jistě až tak zlé nebude.
Řeč se nakonec stočila k původnímu tématu, tedy dabingu. K němu řekla svoje třeba herečka Ivana Korolová (hlas Lízy ze Simpsonových), která přiznala, že se právě kvůli své kariéře nikdy nikam neodstěhuje, protože by se v zahraničí neuživila a nejspíš zemřela hlady.