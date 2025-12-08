Bez mladičké manželky by byl v koncích! Slavný rocker: "Má mě 24 hodin denně na starost"
8. 12. 2025 – 13:56 | Magazín | BS
Legendární rocker přiznal, že by se bez manželčiny péče obešel jen s největšími obtížemi.
Ikonický rocker a zakladatel legendární hudební skupiny Arakain Aleš Brichta si relativně nedávno postěžoval na nepříliš zaopatřené stáří: Spoustu prostředků totiž kdysi investoval do projektu hudebního časopisu, který ale nakonec katastrofálně nevyšel.
Alespoň ale může mít jistotu, že s ním jeho výrazně mladší manželka není kvůli bohatství a penězům, ale že ho zkrátka doopravdy miluje.
Joana Pawliszyn Brichtová je o 23 let mladší než manžel, o náklonnosti a oddanosti ale nemůže být sebemenších pochyb. A dobře si to uvědomuje i sám slavný rocker, jak potvrdil na křtu nového klipu zpěvačky Leony Šenkové. Dorazil samozřejmě s ženou.
„Leoně fandím, je mi sympatická svým příjmením. Šenková, to mi připomíná hospodu. To příjmení mi evokuje všechny příjemné pocity,“ smál se Brichta v rozhovoru pro magazín Expres.
Rocker dostal hned v úvodu večera darem láhev rumu, doma ale prý nepije: „Doma nepiju už v podstatě vůbec, protože co doma? Tam nemám s kým kecat, pro mě je pozitivní zajít do hospody na pivo, dát si panáka, s někým pokecat, to je smysl života, aby se člověk trochu bavil,“ pustil se do filozofie.
Bez manželky už se nicméně neobejde: „Bez ní nechodím vůbec nikam. Ona se o mě stará. Má výhodu v tom, že má relativně klídek, protože fungujeme normálně, ona nemusí chodit do práce, protože se stará o mě. To je ale větší vytížení než být zaměstnaný. Má mě na starosti 24 hodin denně,“ prozradil 66letý rocker otevřeně.
Na křtu působil uvolněně, dobře se bavil a vyplazoval jazyk na fotografy, stejně jako to má ve zvyku na koncertech.
S ženou pochopitelně stráví i Vánoce. Přání k svátkům má jediné a velmi prosté: „Největší radost mi dělá to, když mám klid a nikdo mě neprudí,“ smál se.