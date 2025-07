Krutý úděl. Známý zpěvák bojuje s bolestí: "Doktoři řekli, že lepší už to nebude"

Oblíbený zpěvák musí koncertovat v sedě, jinak by to totiž nešlo.

Richard Müller nemá na růžích ustláno. Fanoušci známého zpěváka samozřejmě moc dobře vědí, proč umělec posledních pár let vystupuje v sedě. Není to žádná lenost či neúcta k publiku, on prostě jen musí. Bolest mu nedovolí stát.

Třiašedesátiletý interpret se před dvěma lety zle zranil, když upadl v koupelně. Významně si poškodil kotník a ačkoliv už absolvoval tři operace, pořád nemá klid. A nejspíš ho nebude mít nikdy, jak sám prohlásil.

„Doktoři mi řekli, že lepší už to nebude,“ přiznal v rozhovoru pro magazín Aha!

„Noha je špatná. Mám za sebou třetí operaci a ani ta nepomohla. Bolí to, bolest jde do kolen i do zad. Sedím na koncertech, což podle reakcí lidem nevadí, tak z toho mám radost. Říkám si, že všechno zlé je na něco dobré. Když na koncertě sedím, můžu se na písničky a na zpěv dokonale soustředit,“ popsal nelichotivou situaci.

Zataženou oblohou ale prosvítají alespoň nějaké paprsky: Zpěvák, který zvítězil nad závislostí, si pochvaluje, jak moc se jeho život zlepšil poté, co popadl démony pod krkem a zatočil s nimi.

„Přiznám se vám, že od té doby, co jsem čistý, to znamená nezávislák, se cítím nepoměrně lépe. Mám radost z mé rodiny, manželky, dětí. A to, že jsem čistý, považuju za vítězné tažení mým životem. Děkuji za to,“ svěřil se upřímně.