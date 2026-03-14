V Praze rozdají České lvy, nejvíce nominací má film Franz režisérky Hollandové
14. 3. 2026 – 9:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V pražském Kongresovém centru dnes rozdají filmová ocenění Český lev.
Nejvíce nominací získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi, má jich 15. Film Sbormistr Ondřeje Provazníka o zneužívání v dívčím sboru obdržel 13 nominací a road movie Karavan Zuzany Kirchnerové 11. Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024 loni získalo drama Vlny režiséra a scenáristy Jiřího Mádla. Posbíralo celkem šest cen ze 14 obdržených nominací.
Hereckým kategoriím letos kralují se dvěma nominacemi Anna Geislerová za role ve filmu Karavan a v seriálu Ratolesti, Elizaveta Maximová za televizní film Máma a seriál Děcko a Ivan Trojan za role ve filmech Franz a Neporazitelní.
V rámci 24 statutárních kategorií do závěrečného kola hlasování 33. ročníku postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií uvedených v premiéře v roce 2025. Ceremoniálem bude televizní diváky i hosty v sále poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao. V roli předávajících se objeví například herečky Klára Melíšková, Antonie Martinec Formanová, Marika Šoposká nebo Anna Polívková, dále herci Jiří Štěpnička, Petr Uhlík, Filip Březina a Matyáš Řezníček. Předávání doprovodí hudba skladatele Adriána Čermáka.
Hlavní tematickou linkou letošního slavnostního udílení Českých lvů bude budoucnost české kinematografie a nastupující generace tvůrců.
Pořádající Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) již dříve oznámila, že Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii obdrží bývalá dlouholetá ředitelka Státního fondu kinematografie a Státního fondu audiovize Helena Bezděk Fraňková.
ČFTA už v lednu vyhlásila nestatutární ceny Českého lva. Snímek Na plech režiséra a scenáristy Martina Pohla získal Cenu filmových fanoušků, na níž se podílí portál csfd.cz. Cenu za nejlepší filmový plakát obdržel Michal Čermín, autor plakátu k filmu Franz.
Český lev je prestižní filmová cena udělovaná od roku 1993. Filmy jsou hodnoceny na základě hlasování členů ČFTA. Jejím hlavním cílem je podporovat a propagovat české kinematografické umění v ČR i v zahraničí a vytvářet podmínky pro rozvoj českého filmu. ČFTA uděluje Českého lva a nominuje českého kandidáta na ceny americké Akademie filmového umění a věd.