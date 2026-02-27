Není už pozdě? Tři nenápadné, ale nebezpečné signály, že je vztah v tichém rozkladu
27. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Signálů, že se vztahem není všechno v pořádku a je potřeba se soustředit na jeho záchranu, se dá nalézt celá řada. Mezi nimi tři největší.
Jak si nejspíš prožil úplně každý z nás, rozpad vztahů není žádná fata morgana, žádný nekonkrétní strašák, ale krutá realita. A to i když se budeme bavit o těch nejvážnějších svazcích, u kterých se počítá, že by měly vydržet na celý život. Tedy o manželství.
Ve skutečnosti se ale o žádné jistotě celoživotního partnerství opravdu bavit nemůžeme. Šance je přinejlepším malinko nadprůměrná, podle dat Českého statistického úřadu totiž končí rozvodem zhruba 40 % manželských svazků.
Ne vždycky je ale potřeba hned házet na stůl rozvodové papíry. Mnohem lepší je vypozorovat náznaky, že se vztah potichu rozpadá, a možná se ho ještě pokusit zachránit.
Podle světově uznávaného vztahového a manželského poradenského institutu Gottman je potřeba se zaměřit na tyto signály:
1. Pohrdání: Sám partner je najednou problém
Známky pohrdání a shazování druhého jsou největším indikátorem toho, že je něco špatně, a nejčastěji pak vedou k rozvodu, tvrdí institut.
V praxi se může jednat o chvíle, kdy místo diskuze, rozebrání problému či dialogu o problému přijde ponížení. To může mít mnoho podob, může se skrýt třeba do útočné ironie, shazování, posměchu, pitvoření se, protáčení očima, nálepkování (jsi jak dítě) a podobně.
Je nicméně potřeba nezaměňovat připomínky a kritiku chování s pohrdáním. Říct něco ke konkrétní situaci či zachování, co se partnerovi nelíbilo, je samozřejmě běžné a bez občasného vyříkání se neobejde žádný vztah. Jinými slovy: Vznést připomínku je zásadně něco jiného než šít do samotného partnera.
„Pohrdání je jak kyselina sírová pro lásku,“ píše Gottman. Jako protijed pak navrhuje se raději soustředit na pozitivní věci, oceňovat maličkosti a připomenout si všechny partnerovy přednosti, kvůli kterým jste vůbec spolu.
2) Tichá domácnost a stažení do ústraní
Další velký indikátor, že se láska rozpadá, není až tak řev a drama, ale pravý opak: Ticho.
Odborné publikace popisují vzorec, který bývá takový, že jeden z páru více naléhá, vyčítá, tlačí. A druhý se v reakci o to víc stahuje, mlčí a staví metaforické zdi.
Nemusí se přitom a priori jednat o zlý záměr, ale jeden z partnerů může být prostě a dobře nervově přetížený. Gottman proto ve chvíli, kdy jeden z páru pomalu přestává reagovat a uzavírá se do sebe, si prostě a dobře dát od debat a řešení chvíli pauzu a věnovat se raději něčemu příjemnému a uklidňujícímu.
Zároveň je ale potřeba si domluvit návrat a téma poté dořešit, protože odložený konflikt také nepomáhá a s narůstajícím počtem nevyřešených rozepří a tudíž metaforických otevřených ran roste nebezpečí, že se vztah rozpadne.
3. Mizí malá spojení a příjemné interakce
Třetí znamení je velmi nenápadné a dá práci si ho vůbec všimnout, protože se jedná o pomalou, povlovnou změnu, žádné lusknutí prstů a otočka o sto osmdesát ze dne na den.
Gottman tvrdí, že páry, které zůstaly spolu, mají v neuvěřitelných 86 % ve zvyku se jeden na druhého obracet s maličkostmi a reagovat na ně.
Naopak rozvedení partneři tyto nabídky k malému kontaktu často ignorovali nebo odmítali.
Konkrétně si můžeme představit třeba situaci, kdy jeden něco řekne ("To jsou ale pěkné mraky!") a druhý ani nezvedne oči. Kontakt a sdílení dne se pak smrskne jen na praktickou logistiku ("co budeme jíst", "kdo vyzvedne", "kdo zajede/nakoupí" apod.) a společný čas pak partneři tráví sice oficiálně spolu, ale reálně každý sám (jeden s telefonem, druhý u seriálu a podobně).
Řešení není nijak složité a nejsou potřeba ani dramatická, rozmáchlá gesta. Stačí se prostě jen zaměřit na pár maličkostí a malých kontaktů denně. Prohoďte s partnerem větu či dvě, věnujte mu pár minut, zeptejte se na něco... A někdy stačí prostě jen pohlazení, aby věděl, že s ním pořád ještě jste.
Výše uvedené náznaky samozřejmě nelze brát jako stoprocentní vědecké předpovědi. Spíš je berte jako varovné kontrolky. Pokud jich svítí několik najednou a dlouhodobě, může být něco v nepořádku. A právě v takovou chvíli je kriticky důležité soustředit se na záchranu, dokud to ještě jde, protože pokud nic nebudete řešit, z odpojení se stane nová norma a bude pozdě.