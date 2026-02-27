Tuhle věc mají v Penny za 10 korun a přitom ji používáte všude
27. 2. 2026 – 8:39 | Zprávy | Anna Pecena
Platí od 25. 2. do 3. 3. 2026. Penny znovu vytahuje těžký kalibr a servíruje slevy, které v době drahých nákupů působí skoro neuvěřitelně. Kuře za cenu, která začíná šestkou, vejce za méně než pět korun a máslo pod deset? Tohle si zaslouží pozornost.
Diskontní řetězec tentokrát vsadil na kombinaci masa, mléčných výrobků, pečiva i ovoce a zeleniny. A některé cenovky vypadají, jako by se vrátily o pár let zpátky.
Kuře za 59,90 a vepřová pečeně pod stovku
Největší pozornost budí kuře chlazené za 59,90 Kč za kilogram. Sleva 33 % dělá z této položky jasný tahák letáku. Vedle toho zaujme i vepřová pečeně balená ve vakuu za 89,90 Kč za kilo. Kdo plánuje řízky, sáhne po kuřecím stehenním řízku za 109,90 Kč za kilogram.
Směs mletého masa vyjde na 59,90 Kč za 500 gramů a kachna bez drobů stojí 79,90 Kč za kilo. V době, kdy ceny masa často atakují mnohem vyšší hranice, jde o nabídku, která může rychle zmizet z pultů.
Máslo za 9,90 a eidam za 14,90. Mléčná válka začíná
Velký rozruch budí trvanlivé mléko Boni za 9,90 Kč za litr. Sleva 54 % je jednou z nejvyšších v letáku. Sýr Eidam 45 % plátky (100 g) stojí 14,90 Kč, mozzarella 100 g vyjde také na 14,90 Kč. Zakysaná smetana 400 g je za 19,90 Kč.
Vejce z podestýlky velikosti M se prodávají za 4,90 Kč za kus. To je cena, která může přimět zákazníky vzít rovnou celé plato. Kešu natural 150 g stojí 39,90 Kč a pistácie pražené solené 100 g vyjdou na 27,90 Kč.
Zelenina, ovoce i pečivo za ceny, které lákají
Cibule kuchyňská 1 kg stojí 7,90 Kč, okurka salátová 19,90 Kč a brambory konzumní 1,5 kg balení vyjdou na 17,90 Kč. Ledový salát se prodává za 24,90 Kč a červená kapie za 64,90 Kč za kilo. Avokádo (balení 2 kusy) stojí 39,90 Kč.
Z ovoce zaujmou hrozny bílé za 59,90 Kč za kilo, jablka Royal Gala za 19,90 Kč a mandarinky za 29,90 Kč za kilogram. Květák je za 29,90 Kč a pomeranče (2 kg balení) za 39,90 Kč.
Pečivo drží tempo. Chléb podmáslový Karlova koruna 500 g stojí 29,90 Kč, toustový chléb 500 g vyjde na 23,90 Kč. Kaiserky se prodávají v akci 3+1 za 3,48 Kč za kus a máslový závin Karlova koruna 400 g stojí 36,90 Kč.
Penny tak servíruje nabídku, která cílí na každodenní nákup i větší rodinné zásoby. Pokud někdo čekal, že po zimě slevy poleví, tenhle leták mu dává jasnou odpověď.