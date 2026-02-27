Chtěli byste si vyzkoušet vlastní smrt? Tahle meditace je překvapivě populární
27. 2. 2026 – 7:48 | Zpravodajství | Alex Vávra
Lehnout si do rakve, zavřít víko a zaplatit si za to? V Japonsku se z toho stává nečekaný hit. Bizarní meditace, která simuluje vlastní smrt, má lidem pomoci zbavit se strachu, přehodnotit priority a znovu objevit chuť do života. Morbidní výstřelek, nebo překvapivě silná terapie?
Lehnout si do rakve a zaplatit si za to? V Japonsku žádný problém. Zatímco část světa hledá klid na jógové podložce nebo v tichu horských chrámů, Japonci posouvají hranice sebepoznání o kus dál. Doslova si lehnou do dřevěné rakve, zavřou víko a nechají se pohltit tichem, které má připomínat konec. Morbidní atrakce? Nebo překvapivě silná životní lekce? Trend takzvaného ležení v rakvi nabírá na popularitě a přitahuje zvědavce i lidi, kteří hledají hlubší smysl.
Za rozšířením této netradiční zkušenosti stojí mimo jiné pohřební ústav Kajiya Honten ve městě Futtsu v prefektuře Čiba. To, co začalo jako odvážný nápad, se proměnilo v regulérní službu. Lidé přicházejí do více než sto let staré budovy, zout se, ulehnou do rakve a na několik desítek minut se symbolicky rozloučí se světem. Někteří volí otevřenou variantu, jiní si nechají víko zavřít nad hlavou. Ticho, tlumené světlo, někdy jemná hudba. A pak už jen vlastní myšlenky.
V Tokiu šel koncept ještě dál. Spa Meiso Kukan Kanoke-in nabízí třicetiminutové seance v designově upravených rakvích, doplněné uklidňující hudbou a projekcí jemných obrazů na stropě. Místo studeného pohřebního dojmu tu panuje atmosféra moderního wellness. Cena? Přibližně tolik, kolik stojí běžná relaxační procedura. Jen s tím rozdílem, že tady si vyzkoušíte generálku na vlastní konec.
Generálka na smrt jako terapie pro život
Proč by to někdo podstupoval? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Japonci dlouhodobě pracují s myšlenkou pomíjivosti. Estetika mono no aware, tedy citlivé uvědomění si, že všechno krásné jednou skončí, prostupuje jejich kulturou od poezie po sledování kvetoucích sakur. Meditace v rakvi je jen radikálnější verzí téhož. Místo padajících květů tu máte dřevěné stěny pár centimetrů od obličeje.
Zastánci tvrdí, že právě tahle přímá konfrontace s konečností může člověka probudit. Když si na chvíli představíte, že je to naposledy, co dýcháte, začnete jinak přemýšlet o tom, jak žijete. Účastníci často popisují pocit restartu. Jako by symbolicky zemřeli a znovu se narodili. Vyjdou z rakve, nadechnou se a svět najednou působí ostřeji, intenzivněji, opravdověji.
Není to přitom žádný výstřelek vytržený z tradice. V Japonsku existují buddhistické obřady kuyō i svátek Obon, během nichž se lidé zastavují a přemýšlejí o pomíjivosti. Podobné motivy najdeme i jinde ve světě. Mexický Day of the Dead oslavuje zesnulé barvami a hudbou, na Západě vznikají Death Cafés, kde se u čaje otevřeně mluví o smrti. Rozdíl je jen v intenzitě zážitku. Tady si na smrt doslova lehnete.
Od morbidní atrakce k nové formě self care
V době, kdy roste tlak na výkon a duševní pohoda se stává křehkou komoditou, může být takový extrém překvapivě přitažlivý. Místo nekonečného scrollování a stresu přichází ostré zastavení. Žádné notifikace, žádné povinnosti. Jen vy a vědomí, že čas je omezený.
Je to šílené? Možná trochu. Je to silné? Bezpochyby. Rakev tu neslouží k děšení, ale jako nástroj introspekce. Připomíná, že pokud jednou skončíme v dřevěné schránce, možná bychom měli brát vážně to, co děláme dnes.
A tak si Japonci lehnou, zavřou oči a na chvíli si zahrají na vlastní konec. Aby mohli znovu vstát a žít o něco vědoměji. Protože paradoxně právě pohled do temnoty může člověka vrátit zpět ke světlu.