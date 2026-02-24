Nejšťastnější roky manželství? Odborníci ukazují na dvě zásadní období
24. 2. 2026 – 19:18 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Myslíte si, že nejhezčí je první rok po svatbě? Podle odborníků na partnerské vztahy je realita jiná. Zamilovanost sice na začátku hraje hlavní roli, skutečný pocit štěstí však u mnoha párů přichází později a dokonce dvakrát během společného života.
Manželství totiž neprobíhá lineárně. Prochází fázemi, v nichž se střídá nadšení, rutina, zkoušky i znovuobjevená blízkost. První měsíce bývají plné emocí a velkých očekávání, zároveň však přinášejí i přizpůsobování se každodennosti. Teprve čas ukáže, jak si partneři poradí s rozdíly, povinnostmi i tlakem okolí.
Třetí rok: stabilita bez ztráty jiskry
Podle vztahových terapeutů bývá třetí rok manželství jedním z nejspokojenějších období. Po úvodní fázi zvykání si na společný život už partneři znají své návyky, rytmus i slabiny. Konflikty nepůsobí tak dramaticky a komunikace je obvykle otevřenější.
Zároveň ještě nevyprchala blízkost a vzrušení, které vztah provázely na začátku. Vzniká kombinace stability a emocí, která přináší pocit jistoty i radosti. Páry se učí fungovat jako tým a právě to bývá zdrojem hlubšího uspokojení.
Po dvaceti letech: druhé líbánky
Další výrazně šťastné období podle výzkumů přichází po dvacátém výročí svatby. Mnozí mluví o „druhých líbánkách“. Děti jsou často samostatné, kariéra stabilizovaná a tlak každodenních povinností slábne.
Partneři už si nepotřebují nic dokazovat. Vztah stojí na důvěře, přátelství a sdílené historii. Láska má klidnější podobu, ale o to pevnější základ. Společný čas získává novou kvalitu, protože je vědomější a méně zatížený stresem.
Právě pocit, že spolu prošli náročnými etapami a obstáli, posiluje vděčnost i blízkost.
A který rok bývá nejtěžší?
Řada studií upozorňuje na pátý rok manželství jako na období zvýšeného napětí. Do popředí se dostávají pracovní závazky, péče o děti i finanční starosti. Partnerský vztah může ustoupit do pozadí a bez vědomé péče začít ztrácet rovnováhu.
Žádný univerzální recept na šťastné manželství neexistuje. Třetí rok a období po dvaceti letech však patří podle odborníků mezi fáze, kdy se vztah přirozeně stabilizuje a znovu nadechne. Připomínají, že skutečné štěstí nepřichází okamžitě, ale roste s časem, trpělivostí a ochotou společně překonávat překážky.