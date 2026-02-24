Dnes je úterý 24. února 2026., Svátek má Matěj
Počasí dnes 2°C Oblačno

Tohle jsou znaky opravdové lásky: 16 signálů, že vás někdo skutečně miluje

24. 2. 2026 – 19:44 | Magazín | Veronika Borská

Tohle jsou znaky opravdové lásky: 16 signálů, že vás někdo skutečně miluje
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Poznat, zda vás má někdo opravdu rád, není vždy jednoduché. Motýli v břiše mohou klamat a velká slova často přicházejí příliš brzy. Odborníci na partnerské vztahy však upozorňují, že skutečná láska se neprojevuje dramatickými gesty, ale drobnými, opakujícími se signály.

Jak tedy poznat, že city nejsou jen krátkodobé nadšení?

1. Chová se přirozeně

Když je někdo zamilovaný, postupně odkládá masku. Nepotřebuje hrát roli dokonalého partnera. Otevřenost, schopnost přiznat slabosti i mluvit o emocích jsou jedním z prvních znaků hlubšího vztahu.

2. Umíte být spolu i v tichu

Nejde jen o velká rande. Skutečné spojení poznáte ve chvíli, kdy vám spolu není trapně ani při obyčejných činnostech. Sdílené ticho bývá silnější než dlouhé konverzace.

woman-interacting-with-money
Magazín
Těmto dvěma znamením se v březnu otevřou dveře k penězům. Hvězdy mluví jasně

3. Dává vám upřímnou zpětnou vazbu

Ten, kdo vás miluje, vám nebude lichotit za každou cenu. Dokáže upozornit na chybu, ale bez ponižování. Jeho cílem není vás zranit, ale podpořit váš růst.

4. Sdílí s vámi to, co běžně skrývá

Otevřenost je otázkou důvěry. Pokud vám někdo svěří své obavy, trapné momenty nebo bolestivé zkušenosti, je to známka, že vás považuje za bezpečný prostor.

5. Dívá se vám do očí

Oční kontakt vytváří emocionální propojení. Lidé, kteří jsou zamilovaní, mají tendenci navazovat delší a přímější pohled.

6. Mluví o budoucnosti s vámi

Plány na cestování, společné bydlení nebo zmínky o rodině nejsou náhodné. Pokud vás někdo zahrnuje do své budoucnosti, počítá s vámi dlouhodobě.

psychological-support
Magazín
Těchto 5 znamení vás nikdy nenechá ve štychu. Astrologové vysvětlují proč

7. Zajímá ho váš názor

I drobná rozhodnutí mohou napovědět mnoho. Ten, komu na vás záleží, se ptá a naslouchá.

8. Je oporou v těžkých chvílích

Láska se nejvíce ukáže ve stresu a problémech. Nemusí řešit vše za vás, ale stojí při vás.

9. Udržuje kontakt, když nejste spolu

Zprávy a hovory nejsou o kontrole, ale o zájmu. Nejde o množství, nýbrž o kvalitu.

10. Dává vám prostor

Zralá láska neznamená vlastnictví. Pokud vás podporuje ve vašich aktivitách a respektuje vaši samostatnost, jde o důležitý signál.

11. Seznamuje vás s blízkými

Představit partnera rodině a přátelům je krokem, který většina lidí dělá jen tehdy, když vztah bere vážně.

12. Oceňuje vaši osobnost

Skutečné komplimenty se netýkají jen vzhledu. Všímá si vašich hodnot, inteligence a způsobu myšlení.

13. Nevyznává lásku příliš rychle

Opravdové city potřebují čas. Pokud někdo mluví o lásce až poté, co vás skutečně poznal, je to obvykle realističtější než rychlá vyznání.

14. Je ve vaší přítomnosti nadšený

Drobná nervozita, úsměv bez zjevného důvodu nebo radost z obyčejných věcí mohou prozradit víc než slova.

15. Pamatuje si detaily

Vaše oblíbené jídlo, seriál nebo poznámka z minulého týdne. Pozornost k maličkostem ukazuje, že skutečně naslouchá.

ChatGPT Image 8. 2. 2026 17_30_42
Magazín
Nejkrásnější ženy se rodí v těchto znameních. Astrologové vysvětlují proč

16. Řeč těla mluví jasně

Lehké doteky, přirozené přiblížení, natočené tělo směrem k vám. Tělo často prozradí víc než vědomá kontrola.

Láska není velké gesto, ale opakovaná péče

Podle vztahových terapeutů je klíčové sledovat konzistenci. Jedno romantické gesto ještě lásku nedokazuje. Pokud se však podobné projevy objevují dlouhodobě, je pravděpodobné, že city jsou skutečné.

Láska se totiž neprojevuje slovy, ale každodenním zájmem, respektem a ochotou zůstávat i tehdy, když přijdou náročnější chvíle.

Tagy:
láska Projev zamilovaní symbol gesta
Zdroje:
healthline.com, psychologytoday.com, foryourmarriage.org
Profilový obrázek
Veronika Borská
Píše lidské příběhy plné emocí, které se dotýkají i toho, co slovy popsat nelze. Fascinuje ji svět za hranou běžného vnímání, miluje sci-fi, věří v duchovno a sílu intuice. V životě hledá výzvy, leze po skalách, věnuje se adrenalinovým sportům a s odvahou objevuje jak vnější, tak vnitřní světy.

Předchozí článek

Nejšťastnější roky manželství? Odborníci ukazují na dvě zásadní období

Nejnovější články