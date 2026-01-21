Zástupci vlády a odborů budou dnes pokračovat ve vyjednávání o růstu platů
21. 1. 2026 – 9:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zástupci vlády a odborů budou dnes večer pokračovat ve vyjednávání o růstu platů ve veřejném sektoru pro letošní rok.
Minulý týden se na navýšení výdělků úředníků, pracovníků v kultuře, nepedagogů či lékařů a sester nedohodli. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí na tiskové konferenci uvedl, že kabinet už má řešení, jak platy ve veřejných a státních službách letos upraví. Jak by přidání mělo vypadat, nechtěl upřesnit. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) ČTK řekl, že na jednání jde s nabídkou, kterou odmítl přiblížit. Domnívá se ale, že by se dohoda dnes mohla najít.
Odboráři požadovali původně pro hůř placené profese a pro státní službu zvýšení tarifů o devět procent a pro ostatní o šest procent, a to od ledna. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) mluvila o plošném přidání o 2200 korun. To předáci odmítli. Kvůli rozpočtovému provizoriu souhlasili s případnou úpravou tarifů od dubna, pokud by byla výraznější a tříměsíční zpoždění kompenzovala.
Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba. Tripartita se loni před letními prázdninami shodla na tom, že by částky v nejnižší tabulce měly růst rychleji, aby se postupně sloučila s druhou stupnicí.
Letošní lednové zvýšení tarifů učitelů a bezpečnostních sborů stanovila na podzim ještě minulá vláda. Na růstu ostatních výdělků se s odboráři nedohodla, rozhodnutí kvůli rozpočtovým dopadům ponechala na své nástupce. Na přidání měla ve svém návrhu rozpočtu 27 miliard korun. Vláda ANO, SPD a Motoristů chystá vlastní rozpočet, schvalovat ho chce v pondělí 26. ledna.