Fanoušci v obavách. Scenáristka Ordinace promluvila o konci seriálu: "Řekneme si, že už stačilo"
5. 1. 2026 – 6:02 | Magazín | Jiří Rilke
Scenáristka prozradila, že psaní příběhu pro nekonečný seriál občas není vůbec žádný med.
Nekonečný a stále velmi oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě 2 bude pokračovat: Tvůrci nedávno oznámili novou sérii, v níž opět slibují spoustu dramatických zvratů, napínavých příběhů a nečekaných hrátek osudu.
Za spřádáním spletité příběhové pavučiny přitom nestojí jeden člověk, dějové linky vine celý scenáristický tým, jak prozradila scenáristka seriálu Zuzana Dzurindová magazínu eXtra.cz.
„Já na to nejsem sama, je nás asi pět až deset kolegů. My máme vždycky takové týdenní soustředění by se to dalo nazvat, kdy vymyslíme hrubý materiál k nové sezoně a poté asi půl roku připravujeme po dílu každou epizodu zvlášť,“ popsala pracovní proces.
Ordinace běží už řadu let a vysíláním proběhlo už více než 1200 epizod. Bylo by proto samozřejmě velmi snadné na něco zapomenout či naopak příběhy opakovat a vykrádat tak starší řady.
Aby se to nestalo, prý zajišťuje expertka na slovo vzatá: „My máme jednu šikovnou kolegyni, která odmalička sleduje Ordinaci a zná úplně každý díl, příběh i detail a s ní se radíme o tom, co tam například ještě nebylo. Ona je takový mozek, co ví všechno,“ prozradila scenáristka.
Všechno krásné jednou skončí, takový je koloběh života, a jednou se to nejspíš nevyhne ani Ordinaci. Fanoušci se nicméně mohou uklidnit: Nejspíš to ještě chvíli potrvá.
Na dotaz, jestli se plánuje závěr, totiž Dzurindová odvětila se smíchem: „To je dobrá otázka, to by mě taky zajímalo. Možná až oslavíme čtyřicet let, tak si řekneme, že už stačilo.“