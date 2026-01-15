Osud Uzlinky z Pelíšků: ve filmech už nehraje, ale možná jste ji potkali
15. 1. 2026 – 9:52 | Magazín | Anna Pecena
Když se řekne film Pelíšky, mnohým se vybaví Liduška „Uzlinka“, kterou hrála tehdy třináctiletá Silvie Koblížková. Co se však stalo s touhle ikonickou dětskou herečkou po kultovním snímku? Její životný příběh je plný zvratů – od práce v baru, přes kariéru v zákulisí filmového světa až po rodinné štěstí s jedním z nejznámějších herců současnosti.
Jak se z Uzlinky stala dospělá žena s rodinou
Role Lidušky Šebkové, kterou všichni znají jako „Uzlinku“, se stala pro Silvii Koblížkovou vstupenkou do světa filmů už v roce 1999, když jí bylo pouhých 13 let. Film Pelíšky dnes patří k nejúspěšnějším českým komediím a jeho hlášky zná většina diváků.
Po tomto prvním úspěchu však Silvie herectví neudržela jako svoji hlavní profesi. Po maturitě se rozhodla vystudovat management a marketing cestovního ruchu a vystřídala několik oborů – včetně práce barmanky v pražském baru. Statistiky ukazují, že u dětských herců je přechod do dospělého herectví komplikovaný – jen asi 10 % se prosadí jako regulérní filmové hvězdy, zbytek buď končí kariéru, nebo se přesouvá do jiných profesí. (Podle průzkumu Českého filmového ústavu)
Nakonec našla Silvie své místo „za scénou“ jako produkční – nejprve v divadle, později i v dabingu. Práce v produkci jí umožnila zůstat blízko světu, který ji kdysi proslavil, ale bez tlaku hereckého života.
Láska s hercem a rodinné štěstí
K velkým životním změnám došlo i v soukromí. V roce 2022 si Silvie vzala herce Jiřího Maryška, známého například z populárního seriálu Ulice a filmů jako Jak básníci čekají na zázrak.
V říjnu 2024 se novomanželům narodila dcera Františka – jejich první společné dítě. Silvie na sociálních sítích přiznala, že těhotenství a mateřství pro ni bylo zásadní životní zkušeností a že se těší na každodenní roli mámy.
V Česku je první dítě realitou pro přibližně 60 % párů do 40 let a tradiční volba jména jako Františka patří mezi nejčastější dámská jména posledních let. (Data: Český statistický úřad, 2025)
Z dětské hvězdy běžný život – a co dál?
Silvie Maryško (dříve Koblížková) tak prošla fascinující životní cestou. Od role, kterou všichni známe ze stříbrného plátna, přes obyčejné zaměstnání v baru až po stabilní kariéru v produkci a harmonický rodinný život.
Zajímavé je, že i když se herectví oficiálně vzdala, svět filmu ji nikdy úplně neopustil – některé zdroje dokonce zmiňují, že se objevila i v nových projektech, třeba ve filmu Výjimečný stav režiséra Jana Hřebejka, který ji kdysi objevil.
Takto tedy dnes žije „Uzlinka“ – s rodinou, v práci, která ji baví, a s odkazem jedné z nejikoničtějších rolí české kinematografie.