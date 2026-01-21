Dnes je středa 21. ledna 2026., Svátek má Běla
Počasí dnes 1°C Jasno

Máš bony? Za papírek, který kdysi stál 50 haléřů, zaplatil sběratel přes milion korun

21. 1. 2026 – 8:27 | Magazín | BS

Máš bony? Za papírek, který kdysi stál 50 haléřů, zaplatil sběratel přes milion korun
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Odběrní poukazy na zahraniční zboží dnes už samozřejmě v obchodě nepoužijete. Pokud je ale máte, rozhodně je nezahazujte.

Starší ročníky jistě žádný výlet do minulosti a vysvětlivky nepotřebují, mladším se ale možná bude hodit trocha historie: Za dob komunismu nešlo si prostě zajít do elektra a koupit si nový Panasonic. Režim neměl zájem na tom, aby lidé opakovaně zjišťovali, že východní a sovětská výroba stojí za nic v porovnání s tou ze Západu.

Jenže režim také zároveň potřeboval západní valuty, ačkoliv nahlas to samozřejmě nikdo nepřiznal. Do praxe se tak uvedl obchod Tuzex, kde se platilo poukázkami, takzvanými bony, které bylo oficiálně možné pořídit pouze za západní měnu. Vedle toho ale samozřejmě vzkvétal překupnický černý trh.

Mohlo by vás zajímat

Proč přesně všechno probíhalo a jak to vypadalo, už je nyní díkybohu vedlejší. Daleko víc nás nyní může zajímat skutečnost, že dochované bony mívají násobně větší sběratelskou hodnotu, než byla jejich nominální. Československý stát jich totiž vydal docela dost, ale zachovalo se jich překvapivě málo.

Stačí se podívat na nabídky v českých aukcích či numismatických obchodech: Za běžné bony dnes dostanete klidně pětistovku, vzácnější kousky jdou bez problémů do tisíců a občas dokonce desetitisíců korun.

A jak to ve sběratelství bývá, čím méně něčeho existuje, tím vyšší je cena. Platí to i pro bony: Když se před necelými čtyřmi lety dražil pod patronátem aukčního domu Bankovky.com půlbon pocházející z úplně první emise tuzexových bankovek z 18. září 1959, čekal se vzhledem k vyvolávací ceně 10 tisíc korun sběratelský zájem.

Skutečná cena, za kterou se půlbon z roku 1959 nakonec prodal, ale vyrazila dech všem: Sběratel za něj zaplatil neskutečných 1 260 000 korun.

Podobně vzácných bonů se dochovalo velmi málo, šance, že takový máte doma, proto logicky není moc velká. Jenže jeden nikdy neví! Radši prohledejte staré šuplíky a zapomenuté peněženky.

bon tuzex 1959 zdroj: www.bankovky.com

Tagy:
aukce komunismus socialismus totalita retro sběratelství
Zdroje:
www.bankovky.com, Aukro, tn.nova.cz, www.numismatika-ostrava.cz
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Lunární horoskop na středu 21. ledna: Přechod Měsíce do znamení Ryb přináší intuici, ale také varování

Následující článek

Nejhorší propadák? Na povedený český film nikdo nepřišel, 70 milionů vyletělo komínem

Nejnovější články