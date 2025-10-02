Další Polívka na scéně! Mladší syn vtrhl do seriálu a oslnil diváky
2. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková
Talent herecké rodiny se nedá zapřít, tentokrát ho předvedl mladý Polívka.
Legendární herec Bolek Polívka má pět dětí, z toho tři syny. Nejstaršího Vladimíra Polívku představovat jistě nemusíme, ten už si vybudoval vlastní herecké renomé a vystoupil ze stínu slavného otce.
O to samé se nyní pokouší i mladší syn Jan, který popadl v pěst svou první seriálovou roli: Coby nově příchozí Jonáš vtrhl na scénu v seriálu Bratři a sestry a na divácích zanechal velmi pozitivní dojem.
Nutno doplnit, že pro Jana bude překračování otcova stínu možná ještě o něco obtížnější než pro Vladimíra. Z prostého důvodu: Na rozdíl od Vladimíra je totiž otci podobný tak moc, až to vyloženě bije do očí.
Tato skutečnost samozřejmě neunikla ani fanouškům seriálu, kteří se pochopitelně jali mladého Honzu přirovnávat k Bolkovi. Těžko říct, zda o to on sám stojí, ale na druhou stranu musí pochopit, že se – alespoň zpočátku – srovnání prostě a dobře nevyhne.
Uvidíme, zda se do hraní nakonec pustí i Polívkův třetí syn, František Antonín.
View this post on Instagram