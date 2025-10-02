Dnes je čtvrtek 2. října 2025., Svátek má Oliver a Olívie
Další Polívka na scéně! Mladší syn vtrhl do seriálu a oslnil diváky

2. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Talent herecké rodiny se nedá zapřít, tentokrát ho předvedl mladý Polívka.

Legendární herec Bolek Polívka má pět dětí, z toho tři syny. Nejstaršího Vladimíra Polívku představovat jistě nemusíme, ten už si vybudoval vlastní herecké renomé a vystoupil ze stínu slavného otce.

O to samé se nyní pokouší i mladší syn Jan, který popadl v pěst svou první seriálovou roli: Coby nově příchozí Jonáš vtrhl na scénu v seriálu Bratři a sestry a na divácích zanechal velmi pozitivní dojem.

Nutno doplnit, že pro Jana bude překračování otcova stínu možná ještě o něco obtížnější než pro Vladimíra. Z prostého důvodu: Na rozdíl od Vladimíra je totiž otci podobný tak moc, až to vyloženě bije do očí.

Tato skutečnost samozřejmě neunikla ani fanouškům seriálu, kteří se pochopitelně jali mladého Honzu přirovnávat k Bolkovi. Těžko říct, zda o to on sám stojí, ale na druhou stranu musí pochopit, že se – alespoň zpočátku – srovnání prostě a dobře nevyhne.

Uvidíme, zda se do hraní nakonec pustí i Polívkův třetí syn, František Antonín.

Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

