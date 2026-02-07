Dnes je sobota 7. února 2026., Svátek má Veronika
7. 2. 2026 – 9:10 | Magazín | Jiří Rilke

Nejdřív velkolepá vyznání, teď najednou ledová sprcha: Lukáš Langmajer a Jitka Boho se rozešli
zdroj: Profimedia.cz
Největší láska je najednou pryč a herec si prý z ničeho nic představuje budoucnost úplně jinak.

Sotva se trochu uklidnily společenské vlny poté, co se oblíbený herec Lukáš Langmajer dal slavně dohromady s modelkou a zpěvačkou Jitkou Boho, čemuž předcházely dramatické rozchody a tisíc květnatých příspěvků na Instagramu, můžeme o nich psát zas. 

Tentokrát ale s otočkou o 180 stupňů, protože cukrující pár vydržel sotva několik měsíců. A podle všeho mělo jít o pořádnou divočinu, tvrdí zdroje blízké bývalému páru pro magazínu Expres.

„Lukáš se vrátil k manželce. Je to srab,“ tvrdí zdroj z divadla.

Vztah byl prý daleko méně idylický, než to podle příspěvků na sociálních sítích zprvu vypadalo a vystřízlivění z prvotního opojení prý přišlo prakticky okamžitě. A s láskou to ostatně nevypadalo moc valně už počátkem roku, kdy si Langmajer vyrazil na dovolenou do Španělska sám a najednou přestaly přibývat společné fotografie na sítích.

Langmajer, pokud se opravdu vrátil k manželce, tak nejspíš učinil především z praktických důvodů: Má malé děti a na něj psanou hypotéku.

Bývalý pár se ale musí připravit na celou řadu nepříliš radostných chvil. Byť se totiž dost možná po rozchodu nemohou ani vidět, budou muset, protože spolu hrají v divadle. Právě během zkoušek na Mýdlového prince, kde vystupují bok po boku, se ostatně před časem dali dohromady.

„Ano, je to pravda, rozešli jsme se,“ potvrdila všechno Jitka pro Blesk.

Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

