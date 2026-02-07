Nejdřív velkolepá vyznání, teď najednou ledová sprcha: Lukáš Langmajer a Jitka Boho se rozešli
7. 2. 2026 – 9:10 | Magazín | Jiří Rilke
Největší láska je najednou pryč a herec si prý z ničeho nic představuje budoucnost úplně jinak.
Sotva se trochu uklidnily společenské vlny poté, co se oblíbený herec Lukáš Langmajer dal slavně dohromady s modelkou a zpěvačkou Jitkou Boho, čemuž předcházely dramatické rozchody a tisíc květnatých příspěvků na Instagramu, můžeme o nich psát zas.
Tentokrát ale s otočkou o 180 stupňů, protože cukrující pár vydržel sotva několik měsíců. A podle všeho mělo jít o pořádnou divočinu, tvrdí zdroje blízké bývalému páru pro magazínu Expres.
„Lukáš se vrátil k manželce. Je to srab,“ tvrdí zdroj z divadla.
Vztah byl prý daleko méně idylický, než to podle příspěvků na sociálních sítích zprvu vypadalo a vystřízlivění z prvotního opojení prý přišlo prakticky okamžitě. A s láskou to ostatně nevypadalo moc valně už počátkem roku, kdy si Langmajer vyrazil na dovolenou do Španělska sám a najednou přestaly přibývat společné fotografie na sítích.
Langmajer, pokud se opravdu vrátil k manželce, tak nejspíš učinil především z praktických důvodů: Má malé děti a na něj psanou hypotéku.
Bývalý pár se ale musí připravit na celou řadu nepříliš radostných chvil. Byť se totiž dost možná po rozchodu nemohou ani vidět, budou muset, protože spolu hrají v divadle. Právě během zkoušek na Mýdlového prince, kde vystupují bok po boku, se ostatně před časem dali dohromady.
„Ano, je to pravda, rozešli jsme se,“ potvrdila všechno Jitka pro Blesk.