Penny zlevnila řadu základních potravin včetně masa

Platí od 4. 2. do 10. 2. 2026.
Čerstvé ovoce a zelenina v hlavní roli
Penny v aktuální nabídce sází na klasiku, kterou Češi kupují pořád. Jablka vychází na 16,90 Kč za kilo, pomeranče na 19,90 Kč za kilo a švestky jsou za 54,90 Kč za kilo. Zeleninová sekce taky nezůstává pozadu. Rajčata balení 500 g pořídíte za 29,90 Kč, brokolici za 24,90 Kč, petržel za 24,90 Kč za kilo a salátovou okurku za 17,90 Kč. Mrkev vychází na 11,90 Kč za kilo, celer na 9,90 Kč a cibule na 8,90 Kč za kilo. Citrony jsou v akci za 29,90 Kč za balení 500 g. Nabídka cílí jasně na běžné vaření a každodenní spotřebu.
Maso a základní suroviny, které táhnou
Silnou stránkou letáku je maso. Kuřecí čtvrtky Penny nabízí za 69,90 Kč za kilo, vepřové mleté maso vyjde na 89,90 Kč za kilo. Milovníky klasiky potěší vepřový bok s kostí za 99,90 Kč za kilo a hovězí přední krk za 219,90 Kč za kilo. Jde o ceny, které dávají smysl pro rodinné vaření i větší nákupy do mrazáku. Základní potraviny doplňuje trvanlivé mléko za 14,90 Kč a výběr sýrů, kde se ceny běžně pohybují mezi 16,90 Kč a 34,90 Kč podle druhu.
Sladké, pečivo a věci navíc
V letáku se objevují i položky, které mají blíž k odměně než k nutnosti. Sladké pečivo vyjde například na 11,90 Kč, koláče na 9,90 Kč a sušenky se pohybují kolem 14,90 Kč. Nechybí ani mražené výrobky, hotová jídla nebo káva v akci za 14,90 Kč. Penny tím jasně naznačuje, že chce pokrýt celý nákup od snídaně až po večeři.
Celkově působí nabídka jako promyšlený mix levných základů a pár lákadel navíc. Pokud někdo řeší, kde ušetřit bez slevových aplikací a složitého lovení akcí, právě tahle nabídka si říká o pozornost. Platí od 4. 2. do 10. 2. 2026 a podle cen je jasné, že Penny chce být tento týden hodně slyšet.