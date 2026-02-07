Dnes je sobota 7. února 2026., Svátek má Veronika
Počasí dnes 5°C Zataženo

Penny zlevnila řadu základních potravin včetně masa

7. 2. 2026 – 8:42 | Magazín | Anna Pecena

Penny zlevnila řadu základních potravin včetně masa
Nákup v Pennyzdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Od 4. 2. do 10. 2. 2026 servíruje Penny leták, který míří přímo na nerv dnešní doby: plné lednice za méně peněz. Ovoce, zelenina, maso i mléčné výrobky jdou dolů tak výrazně, že se vyplatí číst pozorně a plánovat.

Platí od 4. 2. do 10. 2. 2026.

Čerstvé ovoce a zelenina v hlavní roli

Penny v aktuální nabídce sází na klasiku, kterou Češi kupují pořád. Jablka vychází na 16,90 Kč za kilo, pomeranče na 19,90 Kč za kilo a švestky jsou za 54,90 Kč za kilo. Zeleninová sekce taky nezůstává pozadu. Rajčata balení 500 g pořídíte za 29,90 Kč, brokolici za 24,90 Kč, petržel za 24,90 Kč za kilo a salátovou okurku za 17,90 Kč. Mrkev vychází na 11,90 Kč za kilo, celer na 9,90 Kč a cibule na 8,90 Kč za kilo. Citrony jsou v akci za 29,90 Kč za balení 500 g. Nabídka cílí jasně na běžné vaření a každodenní spotřebu.

Maso a základní suroviny, které táhnou

Silnou stránkou letáku je maso. Kuřecí čtvrtky Penny nabízí za 69,90 Kč za kilo, vepřové mleté maso vyjde na 89,90 Kč za kilo. Milovníky klasiky potěší vepřový bok s kostí za 99,90 Kč za kilo a hovězí přední krk za 219,90 Kč za kilo. Jde o ceny, které dávají smysl pro rodinné vaření i větší nákupy do mrazáku. Základní potraviny doplňuje trvanlivé mléko za 14,90 Kč a výběr sýrů, kde se ceny běžně pohybují mezi 16,90 Kč a 34,90 Kč podle druhu.

Sladké, pečivo a věci navíc

V letáku se objevují i položky, které mají blíž k odměně než k nutnosti. Sladké pečivo vyjde například na 11,90 Kč, koláče na 9,90 Kč a sušenky se pohybují kolem 14,90 Kč. Nechybí ani mražené výrobky, hotová jídla nebo káva v akci za 14,90 Kč. Penny tím jasně naznačuje, že chce pokrýt celý nákup od snídaně až po večeři.

Celkově působí nabídka jako promyšlený mix levných základů a pár lákadel navíc. Pokud někdo řeší, kde ušetřit bez slevových aplikací a složitého lovení akcí, právě tahle nabídka si říká o pozornost. Platí od 4. 2. do 10. 2. 2026 a podle cen je jasné, že Penny chce být tento týden hodně slyšet.

Tagy:
potraviny slevy nákupy Penny market akce
Zdroje:
kupi.cz, Penny
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Neuvěříte, jak žila nejstarší žena světa: tajemství dlouhověkosti odborníky překvapilo

Následující článek

Nejdřív velkolepá vyznání, teď najednou ledová sprcha: Lukáš Langmajer a Jitka Boho se rozešli

Nejnovější články