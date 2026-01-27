"Neměl mě rád tolik jako já jeho!" Sabina Pšádová konečně vysvětlila rozchod se Solfronkem
Vítězka první řady Bacheloru se konečně odhodlala poodhalit pozadí ostře sledovaného rozchodu s panem dokonalým.
Ledaskdo měl na slavný pár jasný názor: Když se vítězka první řady Bacheloru Sabina Pšádová a pan dokonalý Honza Solfronk dali dohromady, šlo slyšet hlasy lidí, kteří byli přesvědčeni, že je celá láska jen trikem pro veřejnost.
Když se pak pár po půl roce rozešel, spekulace ještě posílily. Vzdor tomu, že už by prakticky nebylo proč něco skrývat, ale i po dalších šesti měsících oba bez zaváhání tvrdí, že nic hrané nebylo.
Sabina navíc přidala podrobnosti, které si dlouho nechávala pro sebe: V podcastu Na ostří růže se totiž probíral právě její vztah s Bachelorem.
Souznění prý nebylo úplně ideální a Sabina z Honzovy strany vnímala spíš nezájem. Zpočátku bydlela v České Lípě a partner v Praze, navštěvovat se mu ale prý nechtělo a odmítal i návštěvy přítelkyně s výmluvami na moc práce: „Jediná věc, která mě mrzí, je, že Honza neříká pravdu a neříká věci typu, že jsem chtěla 150 procent nebo aby se mi odevzdal. Mně by bylo sympatičtější, kdyby řekl, že mě neměl rád tolik jako já jeho,“ prohlásila Sabina.
„Když jsem byla na hotelu, byl u mě. Na začátku mě nepozval k sobě domů. Večer přespal a ráno zmizel,“ vyprávěla.
Prožili spolu samozřejmě i pěkné chvíle, ale skutečnost, že jí Honza údajně neprojevoval žádné hlubší city a pořád měla pocit, že zájem jde hlavně z její strany, už po nějaké době nešla překousnout. Když se ještě k tomu přidaly blíže nespecifikované lži, bylo vymalováno.
„Bylo tam víc věcí, které se nakupily. Honza není zlý. My si nerozumíme a názorově jsme každý úplně někde jinde. Já takového chlapa prostě nechci,“ dodala Sabina.
Na Instagramu o něco později zareagoval i propíraný Jan Solfronk: „Zalhal jsem jí v jedné věci, což jsem dělat neměl. Byla to definitivní tečka pro náš vztah,“ přiznal. Se vším, co ale Sabina prohlásila, prý nesouhlasí – jedná se podle něj hlavně o úhel pohledu.
„Měl jsem Sabi opravdu hodně moc rád, jenom jsem jí to nedával asi tak najevo, jak by potřebovala,“ dodal.
