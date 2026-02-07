Káva z kapslí pod lupou: Rychlá dávka energie, nebo nenápadný koktejl toxinů?
7. 2. 2026 – 9:52 | Zpravodajství | Anna Pecena
Kávové kapsle se staly královnou ranní rutiny milionů lidí – ale za jakou cenu? Zatímco někdo v nich vidí pohodlný start dne, rostou hlasy odborníků, kteří varují před mikroplasty, kovovými ionty a dalšími chemickými látkami v každé šálce. Je vaše oblíbená „kapslová“ káva opravdu bezpečná, nebo si denně naléváme neviditelné nebezpečí?
Kávové kapsle: pohodlí, které vás může stát víc než čas
Kávové kapsle, jako ty od Nespresso nebo Keurig, dominují trhu s rychlým espressem. Umožňují během několika vteřin připravit lahodnou kávu bez mletí, bez úklidu a bez starostí – přesně to, co milovníci kofeinu chtějí. Nicméně, právě tento komfort má i své stinné stránky.
Podle vědeckých analýz mohou kapslové kávy obsahovat fragmenty chemických sloučenin z plastů nebo hliníku použitých v obalu, které se při přípravě šálku uvolní do vašeho nápoje. Studie zjistila přítomnost sloučenin jako benzofenon, bisfenol A a různé ftaláty – všechny tyto látky jsou spojovány s endokrinními poruchami a dalšími zdravotními riziky – ačkoli množství je obecně nízké a pod limity stanovenými bezpečnostními normami.
Některé zprávy dokonce naznačují, že roční konzumace kávy z kapslí může přinést tisíce mikroplastových částic, které se běžně nacházejí v nápojích připravených z plastových komponentů. Tato problematika je zkoumána i na amerických univerzitách a odborníci varují, že se mikroplasty dostávají do těla nejen z kávy, ale z celé řady plastových obalů a produktů.
Zdravotní plusy kávy a co z toho kapsle vezmou
Než úplně vypnete svůj kapslový kávovar, je dobré si uvědomit, že samotná káva není nepřítel. Káva obsahuje spoustu antioxidantů a bioaktivních látek, které jsou spojeny s nižším rizikem některých onemocnění, včetně některých druhů rakoviny a neurodegenerativních problémů. Vědecké rešerše mluví o stovkách studií, které dokazují příznivé účinky běžné konzumace kávy na zdraví.
Problém však může nastat tím, že kávové kapsle často vykazují nižší extrakci těchto prospěšných látek ve srovnání s tradičními metodami přípravy. Výzkumy ukazují, že obsah polyfenolů a dalších antioxidantů v šálku z kapsle může být nižší než u filtrované nebo espresso kávy, což znamená, že si možná nevybíráte pouze pohodlí, ale i menší zdravotní benefit.
Jak si kávu užít bezpečněji
Pokud si nechcete odepřít každodenní šálek z kapsle, odborníci doporučují:
Volit kapsle vyrobené z kompostovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů a dbát správné recyklace obalů, protože exotické směsi plastů a hliníku jsou obtížně zpracovatelné.
Střídat typy přípravy kávy – filtrovaná nebo tradiční espresso příprava může nabídnout více antioxidantů bez rizika mikroplastů.
Omezit denní příjem na rozumnou míru, jak doporučují nutriční studie.
Kávové kapsle nejsou turisticky nezdravé peklo, ale ani dokonalý nápojový zázrak. Stejně jako u všeho – klíč je v informovanosti a umírněnosti.