Na otevření Hormuzského průlivu pracujeme se spojenci, nejde o misi NATO, řekl Keir Starmer
16. 3. 2026 – 14:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Británie pracuje se spojenci na plánu otevření Hormuzského průlivu, uvedl dnes její premiér Keir Starmer.
Dodal však, že snahy o jeho otevření nebudou misí NATO. Reagoval tak na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Severoatlantickou alianci čeká "velmi špatná budoucnost", pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v průlivu. Přesto Starmer zdůraznil, že jeho vztahy s Trumpem zůstávají dobré. Podle Starmera se Británie nenechá zatáhnout do války s Íránem.
"Spolupracujeme se spojenci na vypracování plánu pro Hormuzský průliv, abychom zajistili obnovení lodní dopravy. Chci jasně říci, že to nebude a nikdy to nemělo být misí NATO," řekl Starmer s tím, že se spojenci pracují na co nejrychlejší obnově plavby v Hormuzském průlivu, aby se zmírnily ekonomické dopady výpadků dodávek ropy. Na otevření Hormuzského průlivu pracuje Británie podle Starmera s evropskými spojenci, USA a zeměmi Perského zálivu.
Labouristický britský premiér také oznámil pomoc nejzranitelnějším domácnostem, které jsou závislé na topném oleji, ve výši 53 milionů liber (necelých 1,5 miliardy korun). Zdůraznil, že nedovolí energetickým společnostem profitovat z těžké situace lidí.
Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
Na Trumpovy výhrůžky už reagoval německý ministr zahraničí Johann Wadephul, který řekl, že nevidí roli NATO při řešení blokování průlivu.
Dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen k situaci řekl, že Dánsko bude o možné pomoci při otevření průlivu jednat. "Jako malá země, kterou jsme, ale jako velký námořní národ, musíme této otázce zůstat otevřeni," řekl Rasmussen novinářům před dnešním jednáním unijních ministrů zahraničí v Bruselu. "Dánsko je námořní národ a máme ve všech ohledech zájem na tom, aby byl průliv otevřen," dodal.