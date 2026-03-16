Největší plachetnice světa je téměř hotová. Luxusní kolos láme rekordy ještě před vyplutím
16. 3. 2026 – 13:42 | Zpravodajství | Alex Vávra
Největší plachetní výletní loď světa se chystá vyplout. Luxusní Orient Express Corinthian už během testů překonala rychlostní rekord pro plavidla své velikosti a slibuje spojení moderní technologie, obřích plachet a pětihvězdičkového komfortu na otevřeném moři.
Na světových oceánech se brzy objeví loď, která má ambici změnit podobu luxusních plaveb. Spojení elegance klasických plachetnic, moderní technologie a extrémního komfortu vytvořilo plavidlo, které je už nyní označováno za jednu z nejzajímavějších lodí posledních let. Orient Express Corinthian se má stát největší plachetní výletní lodí na světě a během nedávných testů už naznačila, že nepůjde jen o designovou atrakci, ale také o technický rekordman.
Loď dlouhá přibližně 220 metrů s výtlakem 25 200 hrubých tun je navržena pro exkluzivní plavby s omezeným počtem hostů. Na palubě nabídne pouze 54 luxusních apartmánů pro 110 cestujících, což má zajistit mimořádně osobní a klidnou atmosféru. První hosté by se na její palubě měli objevit v květnu 2026, kdy společnost Accor rozšíří slavnou značku Orient Express z legendárních vlaků také na moře.
Během nedávných zkoušek pohonu loď dosáhla přibližně 22 kilometrů za hodinu pouze pod plachtami při větru kolem 37 kilometrů za hodinu. Podle stavitelů jde o výkon, jaký dosud žádná plachetní loď této velikosti nepředvedla. V běžném provozu by měla dosahovat maximální rychlosti zhruba 32 kilometrů za hodinu.
Moderní technologie plachet
Dominantou lodi jsou tři obrovské stěžně z uhlíkových vláken vysoké přibližně 69 metrů. Nesou plachetní systém Solid Sail s celkovou plochou plachet kolem 4 500 metrů čtverečních. Plachty se mohou otáčet o plných 360 stupňů a samotné stěžně lze naklonit až o 70 stupňů, aby loď dokázala co nejefektivněji zachytit vítr.
Konstrukce má ještě jednu praktickou výhodu. Při plné výšce dosahuje loď výšky nad hladinou přibližně 100 metrů, ale díky systému naklánění lze stěžně snížit, takže plavidlo může proplouvat i pod mosty nebo jinými překážkami na trase.
Technologie nevznikla přes noc. Loděnice Chantiers de l’Atlantique představila první koncept moderní plachetní výletní lodi už v roce 2009. Následovaly roky vývoje a testování. Mezi lety 2016 a 2019 proběhla série zkoušek s demonstrátorem v měřítku jedna ku pěti, který pomohl inženýrům analyzovat aerodynamiku plachet, jejich ovládání i chování celé konstrukce. Později byl ve francouzském Saint-Nazaire instalován plnohodnotný testovací systém, který umožnil simulovat skutečné provozní podmínky.
Luxusní plavby nové generace
Samotná stavba lodi postupovala rychlým tempem. V červnu 2025 byla Orient Express Corinthian po přibližně čtyřech a půl měsících montáže poprvé spuštěna na vodu. O několik měsíců později následoval další zásadní moment, když byly instalovány tři obří stěžně, které lodi dávají její nezaměnitelnou siluetu.
Na palubě má být vše přizpůsobeno maximálnímu pohodlí cestujících. Hosté budou mít k dispozici pět restaurací, soukromé prostory pro stolování, wellness centrum se spa, fitness a jógovým studiem i venkovní bazén. Apartmány budou mít rozlohu přibližně od 45 do více než 230 metrů čtverečních. Součástí výbavy je také výsuvná marina, která umožní hostům přímý vstup do moře přímo z lodi.
Práce už mezitím pokračují i na druhé lodi této série s názvem Orient Express Olympian. Řezání oceli začalo v lednu 2025 a první konstrukční blok byl do suchého doku umístěn v listopadu. Dodání sesterské lodi je plánováno na jaro 2027.
Vstup slavných hotelových značek do světa výletních lodí zároveň naznačuje nový trend v luxusním cestování. Do stejného segmentu už vstoupily také společnosti Four Seasons nebo Ritz-Carlton se svými vlastními jachtami.
Pokud se plány naplní, Orient Express Corinthian nebude jen další luxusní lodí na moři. Má se stát symbolem nové éry plaveb, kde se spojuje romantika klasických plachetnic s nejmodernější technologií a komfortem pětihvězdičkových hotelů. A právě tato kombinace může přitáhnout na oceány zcela novou generaci cestovatelů.