Jitka (44): Tchán s tchyní zažehnali krizi tak, že to celé rodině dodnes nebere hlava
14. 1. 2026 – 14:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jitka vždy obdivovala vztah mezi rodiči svého manžela. Působili jako pár s pevnými kořeny a vztahem vybudovaným na letech společného života. Ani jim se však nevyhnulo období hluboké krize, jaké dříve či později potká většinu dlouhodobých vztahů. Způsob, jakým se s ní dokázali vyrovnat a najít vlastní cestu zpět k sobě, překvapil mnoho blízkých lidí v jejich okolí.
Odjakživa jsem byla romantik a setkání s Radimem mi proto připadalo osudové. Stačila káva v ruce a náhodné setkání, aby bylo jasno. Okamžitě jsme si padli do oka a zamilovali se. O tři roky později jsme se vzali. Dnes máme tři děti, které mají nejen skvělého otce, ale i prarodiče z jeho strany, na které se mohou spolehnout.
Moji rodiče nebyli zrovna idylický pár
A právě tady se idylický obraz láme. Z mé strany už rodinný příběh tak růžový nebyl. Moji rodiče se rozvedli, když mi bylo pět let, a i po letech mezi nimi přetrvává napětí, které se pokaždé znovu vynoří, když se náhodou potkají. O zapojení do života vnoučat se u jednoho ani druhého příliš mluvit nedá. Maminka je plně pohlcená prací a svými aktivitami, otec na podobnou roli jednoduše nikdy nebyl typem.
Tchán s tchyni byli mou inspirací
Možná i proto jsem si vztahu rodičů svého muže tolik vážila. Dlouho pro mě představovali vzor toho, jak může manželství fungovat — klidně, s respektem a bez zbytečných dramat. Když se mezi nimi objevila krize, zaskočilo to nejen mě, ale prakticky celé jejich okolí. Tchyně se najednou začala cítit nenaplněná a její chování se změnilo tak náhle, že ho někteří blízcí přirovnávali až k pozdní pubertě. Pro rodinu, která je znala jako stabilní a vyrovnaný pár, to byl šok.
Jeho máma přiznala milence
Najednou se začala chovat jinak. Často vyrážela s kamarádkami do klubů, domů se vracela nad ránem a chtěla si „užívat život“. Postupně v rodině zesílilo podezření, že za změnou chování stojí jiný muž. Radim, jako jediný z dětí, se jí na to při nedělním rodinném obědě zeptal přímo. „Mami, nemáš náhodou jiného muže?“ pronesl stranou. Tchyně zčervenala a bez vytáček odpověděla: „Ano, mám.“ Překvapilo nás, jak otevřeně to přiznala. Radim už na to nedokázal reagovat a dál se k tématu nevracel.
Tchán to začal vzdávat
Po půl roce přišlo i stěhování. Radimova maminka Liduška chtěla začít znovu, žít a najít nový smysl. Tchán zůstal sám a šlo to s ním rychle z kopce. Přestal se holit, česat, nedbal na hygienu ani na to, co si obléká. Bylo mu to jedno. Zeptala jsem se ho: „Ty ses ji nesnažil zastavit? Tolik let jste spolu byli a nechal jsi ji odejít?“ Bohumil se na mě podíval a řekl: „Já nevím, co jí chybělo. Pořád mi opakovala, že chce žít.“ S manželem a jeho bratrem Robertem jsme se pak snažili dát hlavy dohromady, abychom jim pomohli najít cestu zpátky k sobě.
Celá rodina se je snažila dát opět dohromady
Uplynul další půlrok a rozhodli jsme se pro poslední pokus: společnou romantickou večeři. Bohouše jsme dali dohromady, aby z něj byl zase fešák, a čekali na den, kdy se setkají. Dopadlo to ale úplně jinak, než jsme si představovali. Ztratili jsme veškerou naději. O čtrnáct dní později nám však Bohouš zavolal s prosbou, zda bychom mu nepomohli Lidušku nastěhovat zpátky. Dodal, že si spolu kupují dům za městem. „No bezva, tak přece jen našli společnou řeč,“ řekli jsme si. Samozřejmě jsme jim pomohli dát všechno do pořádku a těšili se na společný rodinný oběd o týden později.
Způsob jak zažehnali krizi nás doslova šokoval
Po týdnu jsme se znovu sešli u společného rodinného stolu, tentokrát i s našimi už odrostlejšími dětmi. To, co nás tam čekalo, nám ale doslova vzalo dech. Radimovi rodiče se stali pěstouny dvou dalších dětí – dvou dívek. „Co to má znamenat?“ zeptal se Radim rodičů bez okolků. Tchyně se usmála a klidně odpověděla: „Konečně mám zase pro co žít.“ Tchán jí přisvědčil. „Vaše děti jsou u nás vždy vítané, to víte. Ale já potřebuji naplnění a tohle mi ho dává.“ Anežka a Martinka se na nás usmály a samozřejmě pomáhaly u stolu. Byly bezprostřední, milé, skvělé. Přesto jsme to s manželem a jeho bratrem stále úplně nechápali.
