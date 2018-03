Na země, kde se umíralo hlady, útočí fastfoody. Úspěšně

z města Šardžá ve Spojených arabských emirátech do Istanbulu.

Při havárii tureckého soukromého letadla v Íránu v neděli zahynulo podle médií 11 lidí, oficiálně je však potvrzeno zatím osm obětí. Stroj letěl na lince z města Šardžá ve Spojených arabských emirátech do Istanbulu.

Na jihozápadě Íránu v neděli havarovalo malé soukromé letadlo na lince z města Šardžá ve Spojených arabských emirátech do Istanbulu. Na palubě letounu registrovaného v Turecku bylo zřejmě 11 lidí. Po nárazu se letadlo vznítilo, další podrobnosti nejsou známy.

Na jihozápadě Íránu v neděli havarovalo malé soukromé letadlo na lince z města Šardžá ve Spojených arabských emirátech do Istanbulu. Na palubě letounu registrovaného v Turecku bylo zřejmě 11 lidí. Po nárazu se letadlo vznítilo, další podrobnosti nejsou známy.

První výsledky sobotního jednání slovenského premiéra Roberta Fica s předsedou nejmenší koaliční strany Most-Híd Bélou Bugárem by mohly být známy v pondělí. V pořadu veřejnoprávní RTVS to řekl místopředseda Ficovy strany Směr-SD a vicepremiér Peter Pellegrini. Připustil, že je Směr-SD připraven i na personální změny ve vládě.

Výzvu na podporu České televize, která vznikla mezi filmaři během příprav slavnostního předávání Českých lvů, podepsalo 370 hostů slavnostního večera. Uvedl to režisér Jan Svěrák, který text výzvy v sobotu přečetl na pódiu Rudolfina před začátkem přímého přenosu.

Výzvu na podporu České televize, která vznikla mezi filmaři během příprav slavnostního předávání Českých lvů, podepsalo 370 hostů slavnostního večera. Uvedl to režisér Jan Svěrák, který text výzvy v sobotu přečetl na pódiu Rudolfina před začátkem přímého přenosu.

Důchodci nad 65 let a studenti by měli od letošního června dostávat ve vlacích a autobusech slevu na jízdném 75 procent. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun, řekl v nedělních Otázkách Václava Moravce premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Milion podpisů za odstoupení premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) chce do počátku června sesbírat na facebooku iniciativa

Adaptační zákon k evropskému nařízení GDPR o ochraně soukromí nebude schválen do května, kdy nařízení začne platit. V TV Prima to řekl ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO). Nařízení se týká firem, státních institucí, neziskových organizací i OSVČ, které evidují své zaměstnance, členy, zákazníky nebo příznivce. Souhlas se zpracováním osobních údajů pak musí dát miliony lidí.

Adaptační zákon k evropskému nařízení GDPR o ochraně soukromí nebude schválen do května, kdy nařízení začne platit. V TV Prima to řekl ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO). Nařízení se týká firem, státních institucí, neziskových organizací i OSVČ, které evidují své zaměstnance, členy, zákazníky nebo příznivce. Souhlas se zpracováním osobních údajů pak musí dát miliony lidí.

Plenární zasedání čínského parlamentu v neděli schválilo změnu ústavy, z níž bude vyškrtnuta klauzule omezující výkon funkce prezidenta na 10 let. Podle očekávání hladce prošel návrh Čínské komunistické strany, který posílí pozici současné hlavy státu Si Ťin-pchinga. Ten bude moci vládnout neomezeně.

9:30