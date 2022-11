Na co si dát pozor, pokud máte v plánu investovat do nemovitostí?

Oproti investicím do kryptoměn nebo do akcií jsou investice do nemovitostí stále stabilnější. Dá se u nich totiž snadno předpovědět, jak se bude trh vyvíjet a kdy je například lepší s investicí ještě chvíli počkat.

Investice do nemovitosti může vypadat různě a většinou se rozděluje na přímou a nepřímou. U přímé investice do nemovitosti si nemovitost (např. pozemek, dům či byt) fyzicky koupíte. U té nepřímé naopak peníze investujete do nemovitostních dluhopisů, nemovitostních fondů nebo crowdfundingu. Proč je investice do fyzické nemovitosti výhodná? Hlavně proto, že její hodnota časem roste. Pokud se ji tedy po několika letech rozhodnete prodat, můžete to udělat za vyšší cenu, než za kterou jste nemovitost pořizovali, a získáte tak peníze navíc. Během doby, kdy nemovitost vlastníte, ji můžete taky pronajímat ostatním. V podstatě si tím zařídíte další měsíční příjem, který vám může sloužit jako jistota, kdybyste náhodou přišli o zaměstnání nebo měli jiné finanční problémy. Na co si dát pozor Abyste si mohli nemovitost pořídit, musíte disponovat vyššími finančními částkami – obzvlášť v dnešní době, kdy ceny nemovitostí rostou rychleji než dřív. Spousta investorů si proto kvůli investici bere hypotéku, kterou splácejí třeba právě příjmem z nájemného. Ještě než to ale uděláte, zkontrolujte u nemovitosti následující: 1) Lokalita Pokud se nemovitost nachází ve špatné lokalitě, nezbohatnete na ní, i když bude její pořizovací cena nízká. Je totiž možné, že o pronájem nebude mít nikdo zájem. Dobře umístěná nemovitost leží většinou v klidnější čtvrti a poblíž zastávek hromadné dopravy. Samozřejmě platí, že čím blíže je nemovitost centru města, tím atraktivnější bude pro budoucí nájemníky. Atraktivitu nemovitosti můžou pozvednout i budoucí plány města. Zjistěte si tedy, co všechno se v oblasti kolem nemovitosti plánuje – jestliže to bude modernizace (např. v podobě nových restaurací či obchodů), je to jen dobře. 2) Stav bytu či budovy Od toho, v jakém stavu investiční byt nebo budova je, se bude odvíjet, jak vysoké budou vaše náklady na rekonstrukci. S těmi počítejte ještě před pořizováním nemovitosti a ideálně ještě předtím, než si na movitost vezmete hypotéku, abyste do ní případné náklady mohli zahrnout. Zkontrolujte především vybavení nemovitosti a popřemýšlejte nad tím, co všechno budete muset opravit nebo rovnou pořídit nové, aby nemovitost přilákala zájemce. Může jít jen o drobnosti, ale také o větší zásahy, jako je kompletní výměna podlahy či přestavba koupelny nebo kuchyně. 3) Velikost a dispozice nemovitosti Pro koho se byt hodí? Pro jednotlivce, páry nebo celou rodinu? Na podobné otázky si zodpovězte ještě před koupí, lépe pak budete hledat nájemníky a plánovat případnou přestavbu. Důležitá je taky dispozice, jakou byt či dům má. Středně velké prostory s dispozicí 2+1 nebo ještě větší s dispozicí 3+1 bývají rozhodně oblíbenější než menší byty. Berte taky v úvahu, jestli má nemovitost nějaké průchozí pokoje a které to jsou. Případným zájemcům nemusí vadit průchozí kuchyň, koupelna však ano.