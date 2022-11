Šancí letět do vesmíru bude víc, problém je v penězích

Příležitostí letět do vesmíru bude v příštích deseti letech přibývat, otázkou je ale financování kosmických letů, řekl dnes novinářům na čáslavské letecké základně český armádní pilot a záložní astronaut Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda. Jistotu, že poletí do vesmíru, nemají podle něj ani vybraní kariérní astronauti.

„Dlouhodobě není jisté vůbec nic... Jistota není ani pro kariérní astronauty,“ uvedl na tiskové konferenci Svoboda. Reagoval tak na dotazy, jak pravděpodobné je, že se do vesmíru jako člen rezervního týmu ESA skutečně podívá. Kosmický program je podle něj specifický a samozřejmě nesmírně finančně náročný.

ESA zatím nestanovila Svobodovi přesné termíny pro dílčí aktivity. Podle smlouvy s ESA má v příštích letech absolvovat různé typy aktivit. „V příštím roce se reálně počítá s jedním až dvěma týdny. Tam se bude zejména jednat o ty povinné věci, aby člověk byl neustále kvalifikovaný v tom týmu být,“ uvedl. Budoucí aktivity astronautů ESA podle něj mají sledovat například vývoj programu pilotovaných kosmických letů robotického průzkumu vesmíru.

Výběr astronautů, který trval rok a půl, měl šest částí. „Jednotlivé části byly zaměřené ať na individuální výkonnostní testy nebo práci v týmu pod časovým tlakem při řešení nějakých komplexních úloh,“ řekl. Uchazeči prošli také sadou zdravotních testů, která mají vyloučit zdravotní riziko při letu do vesmíru. „Nehledá se super zdravý jedinec, ale především to, jestli fyziologické odezvy organismu na nějakou zátěž jsou adekvátní,“ řekl Svoboda.

K úspěchu mu pomohly i zkušenosti bojového pilota. „Výhodou jsou právě operační zkušenosti, člověk je zvyklý pracovat v týmu, vést lidi a komunikovat i ve složitých situacích,“ řekl. Záložním pilotem týmu ESA bude Svoboda až do dalšího výběru, pro který by měl být podle něj zřejmě delší časový odstup. Předchozí výběrové řízení se konalo v roce 2008, tým byl jmenován v roce 2009.

Velitel čáslavské základny taktického letectva Jaroslav Tomaňa prohlásil, že výběr Svobody do evropského týmu astronautů je absolutní úspěch, a to pro samotnou základnu, české letectvo, armádu i celou republiku. Armáda podle něj udělá maximum, aby mohl plnit povinnosti a úkoly vyplývající z nové role. I když bude Svoboda dál létat v Čáslavi na letounech Gripen, prioritou je samozřejmě udělat vše pro to, aby se mohl jako první český kosmonaut po vzniku samostatné republiky podívat do vesmíru, dodal Tomaňa.

Svoboda uspěl v náročném výběru Evropské kosmické agentury, která buduje tým astronautů pro evropský vesmírný program. Stíhací pilot se o místo v týmu ucházel v konkurenci 22 000 kandidátů z celé Evropy i dalších 200 zájemců z Česka.

V hlavním pětičlenném týmu astronautů, který ESA minulý týden představila, jsou dvě ženy a tři muži, kteří budou zaměstnanci agentury. Dalších 12 členů rezervního týmu budou pokračovat ve svých dosavadních zaměstnáních a budou k dispozici jako náhradníci po případném odchodu někoho ze základního týmu.

Někdejší Československo se koncem 70. let stalo po Sovětském svazu a Spojených státech teprve třetí zemí světa, jejíž občan se podíval do vesmíru. Vojenský pilot Vladimír Remek vytvořil v březnu 1978 spolu se sovětským kosmonautem Alexejem Gubarovem posádku kosmické lodi Sojuz 28. Remek byl dosud prvním a jediným československým kosmonautem.

Česko zvýší příspěvek na kosmické programy na 1,6 miliardy korun ročně

Česká republika navýší svůj příspěvek na investice do kosmických programů evropské vesmírné agentury ESA na 62 milionů eur (asi 1,6 miliardy Kč) ročně. Příspěvek, který se oproti současnosti zvýší asi o 60 milionů Kč, by měl posílit postavení českých firem v oboru, a tím i vesmírné aktivity v zemi. Na tiskové konferenci k zahájení festivalu kosmických aktivit Czech Space Week v Praze to dnes uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Pátý ročník festivalu se koná ode dneška do 2. prosince.

„Česká republika si je vědoma strategického významu kosmických aktivit pro naši ekonomiku, technologický pokrok i bezpečnost Evropy. Proto je naše aktivní role v ESA tak důležitá. Zároveň představuje velkou příležitost pro naše firmy, které mohou pracovat na špičkových technologických projektech, které svojí komplexností, náročností a celkovými náklady přesahují možnosti samotné České republiky,“ řekl Kupka.

Podle něj navýšení příspěvků na programy ESA posílí kosmické aktivity v zemi, protože investované peníze ESA následně rozděluje podle podílů příspěvků jednotlivých států. Peníze tak podle ministra zamíří k českým firmám v oboru.

Investice do kosmických aktivit mají podle Kupky navíc velkou míru návratnosti. „Relativně konzervativním odhadem lze říci, že přínosy z jedné koruny vložené do kosmických aktivit v ČR činí sedm až osm korun. To v konečném důsledku znamená i miliardy navíc do státního rozpočtu,“ dodal Kupka.

Připomněl, že v Česku se do kosmických programů pravidelně zapojuje více než 50 firem, přičemž jejich počet i míra angažovanosti postupně roste. Češi se nedávno podíleli například na sestavení nosných raket k družicím, na telekomunikačních systémech a dalších projektech.

Agentura ESA vznikla v roce 1975 a Česká republika je v ní členskou zemí od roku 2008. Koordinace s agenturou je úkolem ministerstva dopravy. Minulý týden ESA oznámila, že její rozpočet na příští tři roky bude 16,9 miliardy eur (asi 412 miliard korun), což je navýšení o 17 procent.

Festival Czech Space Week se koná v Praze od pondělí do pátku. Součástí programu je například Space2Business v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. V Kongresovém centru se má věnovat mimo jiné spolupráci Evropy se státy z Afriky či Blízkého východu. Představeny budou také kosmické projekty, na nichž se podílejí české firmy a organizace a další příspěvky.

Cílem festivalu je popularizace vědy a informování veřejnosti o přínosech zapojení výzkumných organizací a firem do kosmického výzkumu.