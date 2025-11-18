Most měl spojit Tibet s Čínou. Chvíli po dokončení se dramaticky zřítil
18. 11. 2025 – 14:17 | Zprávy | Jana Szkrobiszová
Vypadalo to jako projekt, který spojí dva světy: moderní Čínu a drsný tibetský region. Dálniční most Hongqi v provincii S’-čchuan byl otevřen teprve letos, pyšnil se délkou 758 metrů a měl být jedním z nejdůležitějších spojení směrem k Tibetu. Jenže namísto symbolu pokroku se během několika vteřin proměnil v mohutnou masu padajícího betonu.
Kolaps přišel po několika dnech nenápadného varování. Praskliny v asfaltu. Deformace svahu. To, co mohlo být jen další kontrolní výjezd, se ukázalo jako začátek problému, který měl přijít.
Inspektoři zpozorovali, že se svah nad mostem začíná pohybovat. Z bezpečnostních důvodů byl most uzavřen. O den později se část konstrukce odlomila – jako by ji hora jednoduše setřásla.
Když se hora nadechne a most povolí
Pilíře poblíž břehu řeky se propadly, most se přetrhl a masa betonu zmizela v obrovském oblaku prachu. Záběry z čínských sociálních sítí ukazují přesně to, co zní nejhůř: kolosální stavba, která měla vydržet dekády, se hroutí během pár vteřin.
Naštěstí v té chvíli nebyl nikdo na mostě. Ale i tak se mnozí ptají: Jak je možné, že se nový most zhroutí tak rychle?
Stavět v horách je jiná disciplína. A tahle se bohužel nepovedla
S’-čchuan není jen místo na mapě. Je to drsný, nevyzpytatelný kus země, kde se krajina chová jako živý organismus. Hory tu nejsou statické — dýchají, pracují, mění se. V jednom okamžiku působí majestátně a pevně, v dalším připomenou, že člověk je tu jen hostem, ne pánem.
Prudké svahy, drobivé horniny, eroze, časté sesuvy půdy. A k tomu tektonické zlomy, které připomínají nervová vlákna pod kůží Země — stačí drobné škubnutí a celý svah se dá do pohybu.
Stavět v takové oblasti znamená pracovat ne s jedním rizikem, ale s celým seznamem hrozeb, které se navzájem prolínají. Každý pilíř, každý metr asfaltu je kompromisem mezi ambicí a pokorou.
Most Hongqi přitom stál v místě, kde se krajina sama neustále mění. Jen kousek od něj se staví vodní elektrárna Shuangjiangkou, jeden z největších projektů svého druhu. Vrtání, výkopy, tunely, změny podzemního tlaku, vibrace ze stavebních strojů – to všechno dokáže narušit stabilitu půdy, i když to pouhým okem není vidět.
A najednou se nabízí otázka, která zabolí:
Byl most vůbec umístěn na bezpečném místě?
Vyšetřování potrvá dlouhé měsíce. Možná i roky. Ale geologové už nyní připomínají, že v takové krajině nemusí jít o selhání jednoho člověka nebo jedné firmy.
Někdy stačí milimetrová změna v podloží, malý posun ve skále, slabé místo v vrstvě, kterou nikdo při průzkumu neodhalil. A domino začne padat.
I robustní konstrukce, postavená z tun betonu a oceli, nemá proti takovým silám šanci.V nejhorším případě je pak most jen obětí — přírody, lidské odvahy i podcenění, které se projeví až ve chvíli, kdy už je pozdě.
Rychlé tempo výstavby – čínská pýcha i past
O číně se ví, že staví nejrychleji na světě. Mosty, dálnice, železnice, tunely – rekordní délky, rekordní časy. Propojuje odlehlé regiony, zrychluje dopravu, buduje prestiž.
Jenže vysoká rychlost výstavby bývá vykoupena vysokým rizikem.
Most Hongqi byl kompletován teprve v lednu letošního roku. U tak obří stavby je to krátký čas. Kritici se ptají, zda tlak na rychlé dokončení nevedl k tomu, že se geotechnické signály braly méně vážně, než bylo třeba.
Tenhle kolaps tak otevírá nepříjemnou otázku: Je moderní infrastruktura v Číně vždy tak bezpečná, jak se prezentuje?
Když důvěra spadne stejně rychle jako beton
Nejsou to jen čísla, tuny železa, ani úhly konstrukcí. Mosty mají lidský rozměr – doslova spojují životy.
Když most spadne, zmizí víc než dopravní tepna:
- mizí důvěra, že stavby umíme kontrolovat,
- mizí pocit bezpečí, že příroda nebude mít poslední slovo,
- mizí čas, který se nevrátí – lidé budou týdny či měsíce jezdit objížďkami,
- mizí investice, kterou zaplatili všichni.
A i když tentokrát nikdo nezemřel, dopady jsou obrovské.
Co se musí vyšetřit
Vyšetřovatelé nyní řeší několik zásadních otázek:
- Byla geologická studie dostatečná?
- Bylo možné sesuv předvídat podle signálů, které se objevily den před pádem?
- Byl most navržen pro extrémní podmínky, které region přináší?
- Sehrála roli rychlá výstavba nebo technická chyba?
Odpovědi na tyto otázky mohou určovat bezpečnost desítek dalších staveb v regionu.
Vzkaz, který rezonuje i mimo Čínu
Zřícení mostu Hongqi není jen lokální problém. Je to připomínka pro všechny moderní státy, které staví rychle a v náročném terénu. Technologie toho umí hodně, ale ne všechno.
A příroda vždycky ukáže, jestli projekt dostal tolik respektu, kolik si zasloužil.