Dnes je úterý 18. listopadu 2025., Svátek má Romana
Počasí dnes 2°C Polojasno

Most měl spojit Tibet s Čínou. Chvíli po dokončení se dramaticky zřítil

18. 11. 2025 – 14:17 | Zprávy | Jana Szkrobiszová

Most měl spojit Tibet s Čínou. Chvíli po dokončení se dramaticky zřítil
zdroj: welt.de
Sledovat v Google Zprávách

Vypadalo to jako projekt, který spojí dva světy: moderní Čínu a drsný tibetský region. Dálniční most Hongqi v provincii S’-čchuan byl otevřen teprve letos, pyšnil se délkou 758 metrů a měl být jedním z nejdůležitějších spojení směrem k Tibetu. Jenže namísto symbolu pokroku se během několika vteřin proměnil v mohutnou masu padajícího betonu.

Kolaps přišel po několika dnech nenápadného varování. Praskliny v asfaltu. Deformace svahu. To, co mohlo být jen další kontrolní výjezd, se ukázalo jako začátek problému, který měl přijít.

Inspektoři zpozorovali, že se svah nad mostem začíná pohybovat. Z bezpečnostních důvodů byl most uzavřen. O den později se část konstrukce odlomila – jako by ji hora jednoduše setřásla.

black-tea-with-dry-tea-teapot-wooden-surface-side-view
Magazín
Dopřáváte si denně šálek černého čaje? Možná ani netušíte, co to s vaším tělem dělá

Když se hora nadechne a most povolí

Pilíře poblíž břehu řeky se propadly, most se přetrhl a masa betonu zmizela v obrovském oblaku prachu. Záběry z čínských sociálních sítí ukazují přesně to, co zní nejhůř: kolosální stavba, která měla vydržet dekády, se hroutí během pár vteřin.

Naštěstí v té chvíli nebyl nikdo na mostě. Ale i tak se mnozí ptají: Jak je možné, že se nový most zhroutí tak rychle?

happy-young-mother-with-baby-buggy-walking-autumn-park
Magazín
Tyto čtyři měsíce dávají dětem náskok do života: proč narození na podzim často vynikají víc než ostatní

Stavět v horách je jiná disciplína. A tahle se bohužel nepovedla

S’-čchuan není jen místo na mapě. Je to drsný, nevyzpytatelný kus země, kde se krajina chová jako živý organismus. Hory tu nejsou statické — dýchají, pracují, mění se. V jednom okamžiku působí majestátně a pevně, v dalším připomenou, že člověk je tu jen hostem, ne pánem.

Prudké svahy, drobivé horniny, eroze, časté sesuvy půdy. A k tomu tektonické zlomy, které připomínají nervová vlákna pod kůží Země — stačí drobné škubnutí a celý svah se dá do pohybu.

Stavět v takové oblasti znamená pracovat ne s jedním rizikem, ale s celým seznamem hrozeb, které se navzájem prolínají. Každý pilíř, každý metr asfaltu je kompromisem mezi ambicí a pokorou.

Most Hongqi přitom stál v místě, kde se krajina sama neustále mění. Jen kousek od něj se staví vodní elektrárna Shuangjiangkou, jeden z největších projektů svého druhu. Vrtání, výkopy, tunely, změny podzemního tlaku, vibrace ze stavebních strojů – to všechno dokáže narušit stabilitu půdy, i když to pouhým okem není vidět.

ChatGPT Image 15. 11. 2025 11_54_40
Magazín
Konec zbytečným výdajům za opravy auta: nové kapesní zařízení ukáže skutečnou závadu během pár vteřin

A najednou se nabízí otázka, která zabolí:

Byl most vůbec umístěn na bezpečném místě?

Vyšetřování potrvá dlouhé měsíce. Možná i roky. Ale geologové už nyní připomínají, že v takové krajině nemusí jít o selhání jednoho člověka nebo jedné firmy.

Někdy stačí milimetrová změna v podloží, malý posun ve skále, slabé místo v vrstvě, kterou nikdo při průzkumu neodhalil. A domino začne padat.

I robustní konstrukce, postavená z tun betonu a oceli, nemá proti takovým silám šanci.V nejhorším případě je pak most jen obětí — přírody, lidské odvahy i podcenění, které se projeví až ve chvíli, kdy už je pozdě.

Queimada Grande
Magazín
Ostrov, kde vládnou jedovatí hadi. Tropický ráj, kde lidé nevydrží ani 20 vteřin

Rychlé tempo výstavby – čínská pýcha i past

O číně se ví, že staví nejrychleji na světě. Mosty, dálnice, železnice, tunely – rekordní délky, rekordní časy. Propojuje odlehlé regiony, zrychluje dopravu, buduje prestiž.

Jenže vysoká rychlost výstavby bývá vykoupena vysokým rizikem.

Most Hongqi byl kompletován teprve v lednu letošního roku. U tak obří stavby je to krátký čas. Kritici se ptají, zda tlak na rychlé dokončení nevedl k tomu, že se geotechnické signály braly méně vážně, než bylo třeba.

Tenhle kolaps tak otevírá nepříjemnou otázku: Je moderní infrastruktura v Číně vždy tak bezpečná, jak se prezentuje?

profimedia-1049444072
Magazín
Toyota stahuje přes milion aut kvůli chybě v kameře. Zjistěte, jestli se to týká i vašeho vozu

Když důvěra spadne stejně rychle jako beton

Nejsou to jen čísla, tuny železa, ani úhly konstrukcí. Mosty mají lidský rozměr – doslova spojují životy.

Když most spadne, zmizí víc než dopravní tepna:

  • mizí důvěra, že stavby umíme kontrolovat,
  • mizí pocit bezpečí, že příroda nebude mít poslední slovo,
  • mizí čas, který se nevrátí – lidé budou týdny či měsíce jezdit objížďkami,
  • mizí investice, kterou zaplatili všichni.

A i když tentokrát nikdo nezemřel, dopady jsou obrovské.

top-closer-view-fresh-yellow-bananas-sliced-whole-grey
Magazín
Krásně žluté a čerstvé banány až 26 dní? Stačí k tomu obyčejný kuchyňský trik se sklenicí

Co se musí vyšetřit

Vyšetřovatelé nyní řeší několik zásadních otázek:

  • Byla geologická studie dostatečná?
  • Bylo možné sesuv předvídat podle signálů, které se objevily den před pádem?
  • Byl most navržen pro extrémní podmínky, které region přináší?
  • Sehrála roli rychlá výstavba nebo technická chyba?

Odpovědi na tyto otázky mohou určovat bezpečnost desítek dalších staveb v regionu.

Snímek obrazovky 2025-11-10 180803
Zpravodajství
Největší město světa bylo na Ukrajině. A stálo tam dávno před Egyptem

Vzkaz, který rezonuje i mimo Čínu

Zřícení mostu Hongqi není jen lokální problém. Je to připomínka pro všechny moderní státy, které staví rychle a v náročném terénu. Technologie toho umí hodně, ale ne všechno.

A příroda vždycky ukáže, jestli projekt dostal tolik respektu, kolik si zasloužil.

Tagy:
Čína most hory Tibet zeme spojení
Zdroje:
welt.de, Washington Post, The Guardian, Reuters
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Vědci prolomili genetický zákaz: Mamut je blíž oživení, než si myslíte!

Následující článek

Co se stane, když internet najednou zmizí

Nejnovější články