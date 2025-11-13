Dnes je čtvrtek 13. listopadu 2025., Svátek má Tibor
Toyota stahuje přes milion aut kvůli chybě v kameře. Zjistěte, jestli se to týká i vašeho vozu

13. 11. 2025 – 14:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Toyota stahuje přes milion aut kvůli chybě v kameře. Zjistěte, jestli se to týká i vašeho vozu
zdroj: Profimedia
Zadní kamera může místo obrazu ukázat černou obrazovku – a to i u luxusních modelů Lexus či Subaru. Toyota proto stahuje přes milion aut po celém světě a varuje řidiče před možným rizikem.

Zní to jako drobná chyba, ale může mít velké následky. Zadní kamera, která místo obrazu zamrzne, představuje vážné bezpečnostní riziko. Automobilka Toyota proto stahuje více než milion vozů po celém světě, včetně oblíbených SUV, hybridů a luxusních modelů Lexus.

Podle amerického úřadu NHTSA může softwarová chyba v systému panoramatické kamery způsobit, že při couvání zůstane obrazovka černá – řidič tak nevidí, co se děje za vozem.

Kterých vozů se to týká?

Problém se týká modelů vyrobených mezi lety 2022 a 2026, zejména těch s parkovacími kamerami a asistenčními systémy.Do svolávací akce spadají například:

  • Toyota: Camry Hybrid, Prius, RAV4, Grand Highlander, Land Cruiser, Mirai, BZ4X
  • Lexus: RX, NX, LS, LC, GX, LX, ES Hybrid
  • Subaru: Solterra

Celkem jde o 1 024 407 vozů – a podle úřadů mají všechny potenciálně vadný software.

Co dělat, pokud máte právě zmíněný model

Pokud vlastníte jeden z uvedených modelů, nepanikařte, ale neignorujte to.Toyota, Lexus i Subaru už připravují bezplatnou opravu ve formě softwarové aktualizace.

  1. Zkontrolujte, jestli se vás to týká

Navštivte oficiální web Toyoty nebo Lexusu a otevřete sekci Recall Checker. https://www.toyota.com/recall https://www.lexus.com/recall Zadejte VIN kód (najdete v technickém průkazu nebo na rámu dveří) a systém vám okamžitě ukáže, zda je vaše vozidlo v seznamu.

  1. Počkejte na dopis

Toyota oznámila, že první varovné dopisy pošle majitelům 16. prosince 2025.Ty budou obsahovat základní pokyny a informaci o riziku.Druhý dopis přijde, jakmile bude dostupné finální řešení – tedy aktualizace softwaru v servisu.

  1. Naplánujte si návštěvu servisu

Jakmile dostanete oznámení, kontaktujte autorizovaný servis Toyoty nebo Lexusu.Oprava bude zcela zdarma a zabere jen několik desítek minut. Během čekání byste neměli ztratit záruku ani platnost pojištění.

  1. Do té doby jezděte s opatrností

Spoléhejte se především na zpětná zrcátka a pohled přes rameno, dokud nebude kamera opravena. I když může být systém dočasně nespolehlivý, ostatní funkce vozu zůstávají plně bezpečné.

Důvod k opatrnosti

Zadní kamera je dnes součástí povinné výbavy. Pomáhá chránit nejen řidiče, ale i chodce nebo děti, které se mohou pohybovat za vozem. Podle NHTSA je tento typ svolávací akce srovnatelný s poruchou airbagu – i malá softwarová chyba může mít v praxi vážné následky.

Shrnutí pro majitele

Co se děje

Chyba softwaru zadní kamery (PVM)

Kolik aut se stahuje

1 024 407 vozů

Značky

Toyota, Lexus, Subaru

Modelové roky

2022 – 2026

Riziko

Kamera může zamrznout nebo zobrazit černou obrazovku při couvání

Řešení

Bezplatná aktualizace softwaru u autorizovaných servisů

První dopisy majitelům

16. prosince 2025
Chraňte své bezpečí

Nejde o paniku, ale o prevence. Toyota i její partneři reagují včas a slibují rychlou opravu.A zatímco dřív se stahovaly celé vozy kvůli mechanickým závadám, dnes ukazuje tato akce novou realitu: v digitálním věku se o bezpečnost stará i software.

