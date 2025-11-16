Tyto čtyři měsíce dávají dětem náskok do života: proč narození na podzim často vynikají víc než ostatní
16. 11. 2025 – 15:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Možná jste to už někdy slyšeli od babiček: „Podzimní děťátka bývají moc chytrá.“A možná jste si to vysvětlovali jako milou, starou rodinnou frázi, která patří mezi ty věci, jež se říkají u čaje a bábovky. Babičky to spojovaly s klidem babího léta, barevnými stromy a pocitem, že podzimní dítě prostě přichází na svět „jako poslední sladké jablíčko roku“
Jenže dnes už víme, že jejich intuice nebyla jen poetická. Byla přesnější, než jsme si kdy mysleli. Věda totiž ukazuje, že měsíc narození může hrát malou, ale znatelnou roli v tom, jak rychle se dítě vyvíjí, jaké dosahuje IQ a jak jistě se cítí při nástupu do školy. A ať chcete nebo ne – nejlépe z toho vycházejí děti narozené mezi zářím a prosincem.
Co přesně zjistili vědci?
Dlouhodobá analýza více než 10 000 dětí ukázala, že ti, kteří se narodili na podzim a v počátku zimy, mívají:
- o 0–6 bodů vyšší IQ než průměr,
- mírně vyšší porodní váhu,
- rychlejší fyzický vývoj,
- a lepší start při vstupu do školy.
Nejsou to obrovské rozdíly – ale jsou měřitelné. A právě to vědce přimělo pátrat po tom, proč se zrovna v těchto měsících rodí děti s malinkým, ale viditelným náskokem.
Silnější začátek už v těhotenství
Většina podzimních miminek bývá počata na jaře a v létě – a to je zásadní.
V té době mají maminky:
- více vitamínu D (ten je naprosto klíčový pro vývoj mozku a nervové soustavy),
- kvalitnější a pestřejší stravu,
- méně sezónních infekcí.
Tělo tak často poskytne plodu ideální podmínky. Mozek roste jako z vody – a to se může projevit i po narození.
Silnější imunita už od prvních dnů
Podzimní a zimní miminka přicházejí na svět do období viróz, bacilů a teplotních šoků. Zní to děsivě – ale paradoxně je to výhoda.
Jejich imunitní systém:
- se aktivuje dřív,
- rychleji se učí,
- a často je v dalších letech stabilnější.
Jako kdybyste dali malému tělu předčasný trénink.
Rychlejší motorický vývoj díky teplejším měsícům
První velké milníky – přetočení, lezení, první krůčky – přicházejí mezi 3.–12. měsícem. A tady je krásně vidět rozdíl:
- dítě narozené v prosinci začne lézt na jaře nebo v létě – lehké oblečení, teplo, více světla, více prostoru, více podnětů,
- dítě narozené v červnu začíná v zimě – nabalené ve svetrech, s menším pohybem a kratšími dny.
Kolikrát rozhodnou i malé detaily.
Psychologická výhoda při nástupu do školy
Podzimní děti bývají ve třídě prostě o pár měsíců starší než většina spolužáků. Nastupují totiž do školy téměř o celý rok později než jejich vrstevníci.
A pár měsíců navíc znamená:
- vyzrálejší mozek,
- lepší soustředění,
- větší jistotu v kolektivu,
- a často i klidnější adaptaci.
Proto se taky někdy říká, že „podzimňáci“ startují s lehkým úsměvem navíc.
Ale pozor: měsíc narození není osud
Vědci jasně říkají:
- rozdíly jsou mírné,
- statistické,
- a nezaručují žádný talent ani úspěch.
Dítě narozené v květnu může být génius.Dítě narozené v listopadu může být úplně průměrné.
To, co nakonec rozhodne, je úplně prosté a lidské:
- bezpečné prostředí,
- Láska,
- Pozornost,
- Výživa,
- podpora a vedení.
Měsíc narození může posunout startovní čáru – ale běh si každý odběhne sám.
Co si z toho odnést?
Pokud jste narození na podzim, možná jste měli víc výhod, než jste tušili.A pokud jste rodič d ítěte z jiného období?
- Nedělejte si starosti.
- Dětský mozek je neuvěřitelně tvárný.
- Láska dokáže náskok dohnat.
- A péče dokáže přepsat jakoukoliv statistiku.
„Ať už jste podzimní, letní nebo zimní dítě, na konci stejně rozhoduje to jediné – kolik lásky, světla a příležitostí do života dostaneme.“