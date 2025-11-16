Konec zbytečným výdajům za opravy auta: nové kapesní zařízení ukáže skutečnou závadu během pár vteřin
16. 11. 2025 – 13:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Každý řidič ten moment zná. Jedete si klidně po silnici, a najednou — blik. Kontrolka motoru. V tu chvíli se většině lidí stáhne žaludek. Je to drobnost, nebo předzvěst drahé opravy? A musím hned do servisu, nebo to počká?
Právě tahle malá žlutá ikonka na palubní desce patří k největším strašákům českých i evropských řidičů. Ne proto, že by motor měl nutně vážný problém, ale proto, že většina lidí vůbec netuší, co se pod kapotou děje a jestli jim servis říká pravdu.
A právě tady vstupuje do hry novinka, o které se mezi motoristy začíná mluvit čím dál víc.
Vynález, který prý do aut přinese klid. A hlavně přehled
Martin Festberg, elektrotechnik z německého Freudenstadtu, se rozhodl postavit typické řidičské panice čelem. Po letech práce na technologických řešeních přišel s malým zařízením, které vypadá nenápadně, ale umí poskytnout odpovědi, které běžně dostanete až v servisu.
Jeho novinka se jmenuje Festberg CarCheck a má jediný cíl:ukázat vám během pár sekund, co auto hlásí a co to znamená — bez odborných výrazů a bez stresu.
„Lidé by měli vědět, za co platí. A měli by mít možnost porozumět vlastním autům,“ říká Festberg.
Jak funguje? Překvapivě jednoduše
CarCheck se připojuje do malého portu OBDII, který má pod volantem téměř každé auto vyrobené po roce 2001.Pak jen spárujete telefon, otevřete aplikaci… a zařízení začne číst informace přímo z řídící jednotky vozu.
Aplikace pak ukáže:
- jaká chyba se objevila,
- jestli je vážná, nebo jen informační,
- co se má případně udělat,
- jestli můžete pokračovat v jízdě,
- a jak naléhavý je problém.
Žádné žargony, žádné věty typu „musíme to celé vyměnit, uvidíme, co se s tím dá dělat“. Jen čisté, přehledné informace.
K čemu je to dobré? Nejde o to nahradit mechaniky
Festberg zdůrazňuje, že jeho zařízení není konkurencí pro profesionální diagnostiku. Servis je pořád nezbytný.
Ale běžní řidiči podle něj potřebují alespoň rámcový přehled. „Když víte, jaká chyba se ukazuje, nemůže vám nikdo tvrdit nesmysly. To je celé,“ říká.
A přesně na to lidé reagují. Místo pocitu bezmoci mají konečně možnost si ověřit, co jejich auto opravdu potřebuje — ještě než vytočí číslo servisu.
Ne každý je ale nadšený. Proč?
Zatímco řidiči zařízení vítají jako cestu k větší transparentnosti, ze světa autoservisů znějí i skeptické hlasy. Nejde přímo o strach z nové technologie, ale spíš o obavy, že lidé začnou bagatelizovat závady nebo budou čekat příliš dlouho se servisní návštěvou.
Odborníci ale připomínají, že základní přehled není na škodu — a že i jednoduchá diagnostika může řidiči ušetřit nepříjemné rozhodování.
Zájem roste. A rychle
Podle výrobce je o CarCheck překvapivý zájem. Řidiči oceňují jednoduchost, rychlost a pocit kontroly. Festberg tvrdí, že zařízení vzniklo hlavně proto, abyq a nejistoty spojené s opravami aut.
Jestli CarCheck skutečně změní to, jak se běžní řidiči orientují v problémech svých aut, ukáže až čas. Ale jedno je jisté už teď:
Technologie, které lidem dávají víc informací a méně starostí, mají na silnicích budoucnost.