Dnes je středa 12. listopadu 2025., Svátek má Benedikt
Počasí dnes 9°C Mlha

Krásně žluté a čerstvé banány až 26 dní? Stačí k tomu obyčejný kuchyňský trik se sklenicí

12. 11. 2025 – 9:26 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Krásně žluté a čerstvé banány až 26 dní? Stačí k tomu obyčejný kuchyňský trik se sklenicí
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Žádné fólie, žádná chemie – jen jeden jednoduchý nápad, který zabrání tomu, aby banány zhnědly během pár dnů. A přitom využijete něco, co už dávno máte doma.

Kdo by to neznal. Koupíte krásně žluté banány a o dva dny později už je zdobí hnědé skvrny. Než se nadějete, slupka ztmavne a měkká dužina končí v koši nebo v bábovce. Jenže podle jedné lektorky zdravého vaření existuje jednoduchý způsob, jak banány udržet čerstvé až 26 dní – bez triků, plastů a zbytečného odpadu.

Vánoční kaktus
Magazín
Vánoční kaktus: Jak o něj pečovat, aby kvetl v zimních měsících

Proč banány vůbec hnědnou?

Za ztmavnutí může enzymatická reakce a plyn ethylen, který banány samy uvolňují. Když se k nim přidá teplo, světlo a málo vzduchu, proces se zrychluje.Proto třeba v misce s jablky banány zrají skoro před očima. Klíčem tedy nebude logicky žádný zázračný sprej, ale způsob, jak omezit přístup kyslíku a regulovat teplotu.

ChatGPT Image 10. 11. 2025 21_48_18 zdroj: ChatGPT

Trik, který opravdu funguje: sklenice a lednice

Autorka virálního videa na sociálních sítích ukázala, že k dlouhé trvanlivosti stačí obyčejná skleněná nádoba s víčkem.Banány (s neporušenou slupkou) jednoduše nakrájela na třetiny, vložila do sklenice, uzavřela a uložila na prostřední polici v lednici.

Když po 26 dnech sklenici otevřela, banány byly stále žluté, pružné a voněly jako čerstvé. Žádné hnědé fleky, žádná mazlavá hmota.

person-motorbike-near-hill
Zpravodajství
Nejnebezpečnější silnice světa: Tam, kde se adrenalin mění v boj o život

Proč to funguje?

Sklo je vzduchotěsné a nepropouští pachy. V kombinaci s chladem brzdí přístup kyslíku i aktivitu enzymů, které způsobují hnědnutí. Navíc zadržuje vlhkost, takže banány nevysychají a neztrácí chuť.Na rozdíl od plastových fólií se dá sklenice znovu používat – je ekologická, čistá a estetická.

Malé detaily, které rozhodují

  • Neukládejte banány do zadní části lednice. Tam bývá příliš chladno a slupky mohou ztmavnout, i když dužina zůstane dobrá.
  • Nechte je v klidu. Každé otevření víčka přidává kyslík, takže čím méně zásahů, tím lépe.
  • Začněte se zralými banány. Nezralé se v chladu zastaví, přezrálé se naopak rozvaří.
  • Sklenici vždy před dalším použitím omyjte a osušte.
openart-image_23O4Q_uc_1762122364334_raw
Magazín
Jak zatočit s vystouplým bříškem: 5 nenásilných způsobů, které prostě fungují

A co když je nechcete krájet?

Pokud máte raději celé banány, skladujte je odděleně od jiného ovoce a zakryjte stopky kouskem alobalu nebo voskovaným ubrouskem – právě odtud se uvolňuje nejvíc ethylenu.Nebo vyzkoušejte citrusový trik: lehce potřete nakrájené kousky citronovou nebo ananasovou šťávou. Přírodní antioxidanty zpomalí hnědnutí, aniž by změnily chuť.

Drobnost, která šetří peníze i planetu

Díky jedné obyčejné sklenici můžete snížit množství vyhozeného ovoce, ušetřit a mít každý den po ruce dokonale zralé a čerstvé banány – na snídani, do smoothie nebo k pečení. Sklenice je jednoduchá, levná a funguje lépe než většina „chytrých“ obalů z e-shopu.

woman-guest-reception-hotel-checking
Magazín
Tohle v hotelu nikdy nedělejte! Personál vás kvůli tomu okamžitě zařadí mezi nejhorší hosty

Jak prosté 

Stačí vzít to, co máte doma – sklenici s víčkem a trochu trpělivosti. Banány vydrží čerstvé i po čtyřech týdnech, chuť zůstane sladká a barva zářivě žlutá. Žádná magie. Jen kousek fyziky, špetka trpělivosti a pár centimetrů skla.

Tagy:
planeta triky banány sklenice svěžest
Zdroje:
Reddit, Britannica, pmc.ncbi, fruits.edpsciences.org
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Bývalý závodník vytvořil hřbitov aut. Podívejte se, jak příroda pohlcuje luxus

Následující článek

EU utahuje zelené šrouby: Povolenky mají „bolet“

Nejnovější články