Největší město světa bylo na Ukrajině. A stálo tam dávno před Egyptem
11. 11. 2025 – 9:28 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Před šesti tisíci lety, když Egypt ještě neznal pyramidy, existovala na území dnešní Ukrajiny sídla, která dokázala pojmout až dvacet tisíc obyvatel. Plánovaná organizovaná, s domy v soustředných kruzích. Říká se jim trypilská města – a největší z nich leželo tam, kde dnes stojí nenápadná vesnice Talianky.
Zatímco v Mezopotámii se teprve rodil první městský stát, na pravém břehu dnešního Dněpru už kypěl život. Lidé zde budovali osady tak obrovské, že by jim mohla závidět i slavná Babylonie. Archeologové se shodují, že oblast dnešní Čerkaské oblasti – konkrétně vesnice Talianky a Legedzyne – ukrývá největší známé neolitické sídliště na světě.
Podle výzkumu publikovaného v časopise Frontiers in Digital Humanities pokrývalo osídlení v Taliankách rozlohu přes 300 hektarů a mohlo mít až 15 000 obyvatel. To je přibližně tolik, kolik jich má dnes město jako Třeboň nebo Frenštát pod Radhoštěm. Jenže tady mluvíme o době před 6 000 lety!
Tajemství Trypilců – civilizace beze jména i písma
Lidé, kteří Talianky postavili, patřili ke kultuře Trypillia–Cucuteni. Byli to první zemědělci východní Evropy, kteří přišli z Blízkého východu hledat úrodnou půdu a vodu. Uměli pěstovat obilí, vyrábět keramiku s bohatými ornamenty, a především – stavěli domy z hlíny a dřeva do promyšlených struktur.
Osady měly souměrné plány, často uspořádané do kruhů, mezi nimiž vedly ulice. Každý dům měl pec, zásoby a prostor pro rodinu. Z pohledu dnešního archeologa jde o organizované komunity s rozvrženým územím – tedy o cosi, co bychom mohli nazvat raným městem.
A co je možná nejzajímavější – i přes svou velikost neexistují žádné známky násilí. V Taliankách se nenašly opevnění ani zbraně. Zdá se, že Trypilové dokázali žít v mnohotisícové společnosti bez válek a bez vládců.
Když se město rozpadne v popel
Jedna z největších záhad trypilské civilizace spočívá v tom, že svá města pravidelně vypalovala. Po několika desítkách let je opouštěla a stavěla znovu – často na tomtéž místě. Archeologové dodnes nevědí, zda šlo o náboženský rituál, hygienické opatření nebo symbol obnovy života.
Každopádně právě díky vrstvě spálené hlíny se domy zachovaly tak dobře, že dnes víme, jak Trypilové žili, vařili i spali. „Je to civilizace, která zmizela beze stop, ale zanechala po sobě fascinující otisk,“ říká ukrajinský archeolog Vladyslav Čebanjuk, ředitel Státní rezervace trypilské kultury.
Bylo to opravdu město, nebo jen obrovská vesnice?
Někteří vědci stále váhají jestli použít pro Talianky slovo město. Podle nich sice šlo o největší známé sídliště své doby, ale chyběly mu klasické znaky urbanismu – písmo, monumentální stavby či centralizovaná moc.
Jiní však namítají, že městskost je spíš otázkou organizace než kamene. A Trypilové měli jasně dané zóny, specializovanou výrobu i společenskou hierarchii.
Ať už to nazveme jakkoliv, jedno je jisté – Evropa měla svá první „města“ dávno předtím, než se v Mezopotámii objevila první cihla z Uruku.
Z Taliánek do současnosti
Dnes byste na místě „největšího města světa“ našli klidnou ukrajinskou vesnici Talianky nedaleko města Umaně. Uprostřed polí stojí malé muzeum a zrekonstruovaný trypilský dům, v němž návštěvníci mohou nahlédnout do života dávných zemědělců.
Ukrajina tak nenápadně skrývá jednu z nejdůležitějších archeologických lokalit Evropy – a možná i kolébku prvních městských komunit lidstva.