29. 1. 2026 – 6:20 | Magazín | BS

Legenda v nesnesitelných bolestech: Milovaná Iva Janžurová nemohla ani vstát z křesla
zdroj: Profimedia.cz
Slavnou herečku trápí zdraví, na operaci se jí ale prý nechce.

Zdraví se začalo ozývat a to ne úplně příjemným způsobem. Když veleslavná herečka Iva Janžurová nemohla na repríze komedie Pusťte mě ven! v pražském Divadle Kalich ani vstát z křesla, situaci zlehčovala humorem.

Jenže ve skutečnosti jí do smíchu nejspíš moc nebylo: „Ach, ta artróza,“ křenila se hvězdná herečka a publikum se smálo s ní, jenže ono se ve skutečnosti o žádný vtip nejednalo, píše magazín Aha!.

Nakonec se s maximálním sebezapřením postavila, ale bylo znát, že jí to opravdu nedělá dobře: „Opravdu jsem se nemohla bolestí hnout,“ přiznala.

Její kolena jsou prý zralá na operaci: „Strašně mě zlobí chrupavky u kolen. Všichni ortopedi mi říkají, že potřebuji jedinou věc – nové kolenní klouby,“ uvedla Janžurová.

Pod kudlu se nicméně nijak zvlášť nehrne, podle Blesku především kvůli svému věku (84), místo toho dává přednost speciálním masážním přístrojům: „Hodně mi pomáhají, vozím si je všude s sebou,“ popisuje herečka.

„V příštím filmu bude Ivuška hrát roli robotky Irmy šéfující celé umělé inteligenci!“ glosovala její dcera snímek Janžurové s přístroji na obou kolenou.

Hlavní ale je, že pomáhají: Jedná se o specializované aparáty, které kombinují terapii infračerveným světlem, laserem, vibracemi a kompresní tlakovou masáží.

