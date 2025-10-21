Krutý a nečekaný konec seriálu! Herečka bez práce: "Je mi strašně líto všech kolegů"
21. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Herečku ztráta práce nijak zvlášť nerozhodila, řada ostatních ale takové štěstí neměla.
Sympatická herečka Denisa Pfauserová si chvíli dala od divadelních prken, televizních obrazovek i stříbrných pláten pauzu. Měla totiž jinou, radostnou a kouzelnou prioritu: Narodila se jí dcera Naila.
Mateřství pořádně zamíchalo jejím životem: „Jsem na sebe pyšnější. To říkají i tatínkové, když vidí svoji partnerku u porodu, tak na ni úplně přetočí pohled, protože ženy, které porodily, jsou obrovské hrdinky,“ prohlásila před půl rokem pro iDnes.cz.
Návrat do televize poté, co dcerka trošku povyrostla, byl nicméně o poznání méně slavný, než herečka doufala. Přidala se totiž k seriálu ZOO: Nové začátky. A ten, jak si jistě vzpomínáte, televize Prima prakticky ze dne na den bez varování zařízla.
Spousta herců i jiných členů natáčecího štábu se tak najednou musela panicky shánět po nové práci, protože hrozilo, že skončí na dlažbě. Což je, nalijme si čistého vína, dost děsivá situace, kterou nechce zažít nikdo v žádné profesi.
„Neměla jsem tak úplně hlavní roli, takže mě se to úplně tolik nedotkne. Ale je nám to všem samozřejmě líto. Už proto, že se řeklo, že je konec čtrnáct dní předtím, než ten konec nastal,“ uvedla Denisa na téma náhlé stopky pro seriál ZOO pro magazín Super.
„Byla to rychlovka a je mi strašně líto všech kolegů, kteří zrovna nastupovali a měli jen jeden natáčecí den a těšili se na velkou linku, co tam budou mít. A pak jim řekli, že už druhý den nemusejí chodit,“ litovala ostatní.
Sama přiznává, že žádným velkým stresem netrpí: „Nestěžuji si. Docela dost mě živí Instagram. A taky pořád hraju divadlo, tak si úplně nemůžu stěžovat,“ svěřila se.